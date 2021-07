El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el espionaje debe desaparecer también en los gobiernos estatales y en la iniciativa privada, porque también en esos niveles se escucha de manera ilegal a opositores y competidores.

"Todo eso ya debe desaparecer, no estar espiando, y no sólo empezó a aplicarse en los gobiernos, o para saber de opositores. Las empresas, para informarse sobre la estrategia de la competencia o de los competidores, también espían, debe desaparecer todo esto".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, AMLO consideró que la FGR debería profundizar en la investigación sobre el espionaje.

"No sólo era una práctica que se llevaba a cabo desde el gobierno federal, sino también en los estados, todo esto debe desaparecer, eso es lo más importante, la no repetición, que ya no se espíe a nadie, por eso es importante la investigación que se hizo a nivel mundial y por eso también fue importante lo de Wiki-Leaks en su momento".

En ese contexto, el Presidente López Obrador dijo que el fundador de Wiki-Leaks Julián Assange debe ser liberado porque esta injustamente en la cárcel y ha sido tratado con saña por dar a conocer algo parecido al Proyecto Pegasus, una investigación periodística internacional que reveló un caso de espionaje a nivel mundial, que incluye a Jefes de Estado y periodistas.

AMLO aseguró que nadie debe ser espiado, se debe de respetar a opositores, y los sistemas de inteligencia tienen que estar orientados a la protección y la seguridad de los estados, para garantizar la paz, la tranquilidad y enfrentar la delincuencia organizada.

"No puede utilizarse el espionaje con propósitos políticos, tenemos que cambiar, que bien que la FGR ha iniciado una investigación, que se profundice, que se presenten más elementos, que se ventile, todo este asunto, sobre todo insisto el costo, porque era un jugoso negocio tanto de las empresas como de los funcionarios. Imagínese un contrato de 32 millones de dólares de inicio".

Recordó que como opositor visitó al exsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios (PRI), quien en su oficina tenía una fuente con agua para distorsionar cualquier intento de escucha, o ponía música.

"Y para hablar por teléfono una caseta blindada, así era cuando empezaba, luego que había que quitarle la batería, la pila al celular, pero luego apagarlo".

MF