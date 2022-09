AMLO: En la mañanera, el presidente llama a proteger Tepoztlán, Morelos

Al manifestar que "no hay que destruir el paraíso", el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a actualizar o en su caso, elaborar, un plan de desarrollo urbano en Tepoztlán, Morelos, que lo proteja y evite que se destruya la belleza de este Pueblo Mágico.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, AMLO señaló que el desorden inmobiliario ha ocasionado un problema de acceso al agua a la población.

"Es un tema muy importante el que estás tratando. Tepoztlán es un santuario, es uno de los pueblos más bellos del mundo que se tiene que cuidar, y la autoridad comunal y las autoridades municipales tienen que revisar el plan de desarrollo urbano y aplicarlo. Primero, ver si existe; segundo, actualizarlo, porque ya es mucha la población, ya no se puede seguir entregando lotes o vendiendo terrenos, es mucha ya la población, por eso la escasez de servicios".

Obrador llama a proteger Tepoztlán pues asegura que es uno de los pueblos más bellos del mundo. NOTIMEX/CORTESÍA

¿Cuál es el problema de Tepoztlán y a qué se debe?

En Palacio Nacional, el Mandatario señaló que ahora en Tepoztlán se está padeciendo por falta de agua "y le echan la culpa a la carretera, que porque se está ampliando se afectaron los mantos acuíferos. No, es que es mucha la demanda, y hay que resolver el problema del agua".

"Pero qué bien que tocas el tema, no hay que destruir el paraíso y ya que las cosas queden como están. Es un amparo, eso lo saben los abogados, desde aquí ya promovemos un amparo para que ya no se siga construyendo nada y no se sigan vendiendo terrenos, porque se va a destruir esa belleza. Es un santuario, es algo muy espiritual, bellísimo".

¿Qué hará el presidente al respecto?

López Obrador adelantó que instruirá a Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a que revise esta situación "porque eso es patrimonio de la humanidad, es de todos".

"Y los comuneros cuidan bien y la gente de ahí de Tepoztlán siempre ha defendido a Tepoztlán, pero a lo mejor ahora están metidos algunos influyentes, políticos influyentes. Hay que ver cómo está la situación. Pero qué bien que lo planteas, porque son de las cosas que hay que cuidar", agregó.

LSPC