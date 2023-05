El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no haya pleito ni promoción con recursos públicos de los aspirantes a la candidatura de Morena para 2024 por parte de los gobernadores, a quienes pidió recordar que es delito utilizar el presupuesto público para esos fines.

"Que no haya pleitos", subrayó en Palacio Nacional.

¿Llamaría a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes de Morena?, se le cuestionó en la mañanera.

"Yo creo que ellos saben que no deben de utilizar el presupuesto público, que además es ilegal, en la Constitución ya está establecido, eso lo logramos en este gobierno, de que la compra del voto se considerara delito grave o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos, y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo la corrupción, que no era delito grave. Fueron de las reformas que se aprobaron. Entonces, nadie puede hacer eso y lo saben los gobernadores y lo saben todos los funcionarios", argumentó.

Este lunes, EL UNIVERSAL presentó una entrevista con el senador Ricardo Monreal, quien acusó a gobernadores de Morena de distorsionar la competencia para definir la candidatura presidencial, al apoyar descaradamente a algunas corcholatas y organizar movilizaciones multitudinarias.

Monreal Ávila pide a los mandatarios estatales ser prudentes y esperar a que el partido publique las reglas del proceso interno para elegir al candidato presidencial para 2024, que "está desbordado y desordenado" porque no hay una norma que lo organice.

"Recientemente vi Oaxaca. La semana pasada vi Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Puebla, Hidalgo, o sea, ya totalmente descarados los gobernadores y sus estructuras políticas, y eso sí puede distorsionar", declaró.

Ante las denuncias presentadas por la oposición ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto llamado del voto a favor de Morena en las mañaneras, el presidente López Obrador negó esas acusaciones.

"Yo no estoy promoviendo el voto por Morena, yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo otro, lo que existía, era ilegal, injusto, lo que existía era un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores. Siempre recuerdo a León Tolstoi, que decía: 'Un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores', y eso eran los gobiernos del periodo neoliberal, se dedicaban a saquear, a robar.

"Entonces, nuestros adversarios pues quieren que eso regrese, quieren regresar por sus fueros. Eso yo no lo deseo ni lo desea nadie, a lo mejor ellos sí, pero es una minoría, la mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción, ni privilegios", opinó.

Lo anterior, derivado de las denuncias interpuestas por PAN, PRD y MC ante el INE por las declaraciones realizadas durante sus conferencias de prensa del 9 y 11 de mayo pasados.

Pide que no haya fraude en comicios

López Obrador exhortó a que en las elecciones en el Estado de México y en Coahuila el voto sea libre, secreto y que no haya fraude.

"Ya no debe de haber tapados ni dedazo, todas esas prácticas antidemocráticas... que no se use presupuesto público, que no se compren votos. Ahora que hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila, que el voto sea libre, secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia, que no haya fraude", agregó.

CT