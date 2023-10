El "2 de octubre de 1968 no se olvida", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy, y aseguró que en la represión al movimiento estudiantil en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la mencionada fecha, el Ejército mexicano recibió órdenes por parte del entonces mandatario Gustavo Díaz Ordaz, y afirmó que hay elementos para sostener que en esta represión actuaron miembros del Estado Mayor Presidencial.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, a 55 años de esta represión, el Mandatario federal recordó que el mismo Gustavo Díaz Ordaz asumió su responsabilidad en esta represión.

"En esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre de 1968 que no se olvida, el Ejército recibe órdenes. El Ejército actúa en casos como esos, no en todos los casos, pero sí en casos como este, recibiendo órdenes del Comandante Supremo de la Fuerzas Armadas, y en ese entonces el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Además, no estoy diciendo nada que no se conozca, él mismo asumió su responsabilidad, Gustavo Díaz Ordaz, primero.

"Segundo, hay elementos para sostener que la represión del 2 de octubre del 68, quienes participaron de manera directa, fueron miembros del Estado Mayor Presidencial".

También, en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló, que tiene el testimonio del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de que en una ocasión, en 1969, el general Marcelino García Barragán, quien era el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) visitó al general Lázaro Cárdenas para comentarle, llorando, que en el 68 había participado el Estado Mayor Presidencial.

"Y que la culpa se le había cargado el Ejército y que también el Estado Mayor había tenido injerencia en el supuesto accidente donde explota el avión en que iba Carlos A. Madrazo (exgobernador de Tabasco) Esto se lo confiesa el general García Barragán llorando al general Cárdenas", recordó.

