El Presidente Andrés Manuel López Obrador intuyó que se trata de un "asunto político" las consultas a la política energética de México solicitadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC.

En conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, López Obrador dijo que estuvo en Washington y con empresarios estadounidenses del sector energético, hace poco más de una semana y no se tocó el tema.

"Hemos hecho muchos esfuerzos para atender a empresas estadounidenses, nos hemos puesto de acuerdo casi con toda, les dediqué hace como un mes dos semanas. Atendí a 19 empresas del sector energético y se logró acuerdo con 17, sin embargo, no es nada más con las empresas, no solo las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político".

"Porque estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema, al contrario, empresarios estadounidenses se comprometieron a invertir 40 mil millones de dólares en el sector energético, ya firmamos convenios".

El Mandatario dijo que le llamó mucho la atención que se enteró de estas consultas por los diplomáticos e internacionalistas que estuvieron con el expresidente Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI).

"Empezaron a decir: 'prepárense porque viene el jalón de orejas y ahora si van a saber lo que se siente', el sometimiento".

El Presidente López Obrador dijo que solicitó al embajador de México en China y uno de los negociadores del T-MEC, Jesús Seade, por medio de la SRE que ayude a responder las consultas que han solicitado Estados Unidos y Canadá.

Criticó que en el fondo es que los grupos de interés no se resignan y piensan que van a imponerse. "No, nosotros no nos vamos a dejar", dijo.

OA