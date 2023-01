El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que si la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quiere combatir la corrupción, que empiece con el Poder Judicial en donde "tiene bastante trabajo".

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal informó que no tiene programado reunirse con la ministra próximamente, aunque existe, afirmó, coordinación para tratar asuntos, como el caso Ayotzinapa.

"Me preguntan sobre el Poder Judicial, no pues tienen que limpiar de corrupción el Poder Judicial, me acuerdo que ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el Sistema Anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que es mínimo el número de jueces, magistrados y ministros que han sido sancionados por irregularidades en la última década, pues acusó que el Poder Judicial es como el "castillo de la pureza".

"Ahí está el Consejo de la Judicatura, ustedes que son investigadores, mirones profesionales, hagan un estudio, de 10 años para acá, no se vayan tan atrás, 20, a cuantos jueces, magistrados y ministros sancionado del Consejo de la judicatura. Pidan ese informe y van a ver que el Poder Judicial es como `el castillo de la pureza´. Hay que seguir insistiendo en esto, y ahí están metidos los conservadores", apuntó.

"Presidente, ¿ya ha tenido contacto con la ministra Norma Piña o su gobierno ya estableció contacto, se va a reunir con ella?, se le preguntó.

"Hay comunicación, pues independientemente de las diferencias que podamos tener sobre esto de los jueces, y este comportamiento, que lo vamos a seguir señalando, pues hay trabajo conjunto, está de por medio el interés general, el interés del pueblo", dijo.

"¿Usted se va a reunir con ella próximamente?", se le insistió.

"Ahora no, ahora no, no, no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar, lo que llevamos con la corte como una cuestión especial es lo de Ayotzinapa, y esto de los jueces, ahí ya tienen instrucciones Rosa Isela, de qué además de hablar con los ministros por escrito a la consejería la denuncia y si es necesario, y es un asunto de suma gravedad, a la fiscalía de la denuncia", respondió.

vll