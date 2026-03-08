Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo la marcha del 8M en conmemoración del Día Internacional del Día de la Mujer. El fin de este movimiento es visibilizar la lucha de las mujeres en contra de las injusticias por el género.

Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ONU Mujeres hace un llamado a adoptar medidas urgentes y decididas para poner fin a la impunidad, defender el Estado de derecho y lograr la igualdad —en la ley, en la práctica y en todos los ámbitos de la vida— para todas las mujeres y niñas.

Si vas a participar en la próxima marcha del 8M, aquí te dejamos algunas recomendaciones sobre qué sí y qué no llevar.

Prepárate para la marcha del 8M

Los objetos que no están permitidos llevar a la marcha del 8M son:

Navajas

Tijeras

Cutters

Objetos punzocortantes

Botellas de perfume o cualquier envase de cristal

Mochilas voluminosas o pesadas

Sustancias inflamables

Pirotecnia o cualquier tipo de material explosivo

Aerosoles

Bebidas alcohólicas

Cinturones con hebillas grandes

Palos de madera, cadenas y similares

Gas pimienta

¿Qué sí puedo llevar a la marcha del 8M?

Esto es lo que sí puedes llevar a la marcha del 8 de marzo:

Una mochila pequeña, no muy abultada.

Una botella con agua

Pancartas para manifestarse

Protector solar

Llevar algún pañuelo con la finalidad de que, en caso de encontrarse con grupos de choque y les lleguen a aventar gas lacrimógeno, lo usen para cubrir su nariz y boca.

Cargar contactos de seguridad.

Ropa cómoda y zapatos cómodos, de preferencia tenis, ya que caminarás mucho, o como más cómoda te sientas.

Se recomienda llevar alguna prenda de color morado.

