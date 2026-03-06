Frases del Día de la Mujer que puedes usar en carteles para marchas del 8M

Este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que tiene el fin de hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que estas pueden alcanzar todo su potencial.

Si vas a ir a la próxima marcha del 8M, aquí te dejamos algunas frases que puedes incluir en tus carteles:

“Quiero que todas mis niñas sepan que su voz puede cambiar al mundo”. “No me da miedo luchar, me da miedo la indiferencia”. “No era paz, era silencio”. “Por todas las que salieron y no volvieron a casa”. “Marcho por mí y por la niña que fui”. “No quiero que mi hija aprenda a cuidarse, quiero que el mundo aprenda a no violentarla”. “No quiero que me digan ‘cuídate', quiero que le digan ‘respeta' a quien cree que puede dañarme. “Que ser mujer no nos quite la vida”.

¿Por qué se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer?

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la conmemoración del Día Internacional de la Mujer nace de diversos movimientos a lo largo de la historia en los que mujeres se levantaron contra injusticias tanto sociales como laborales.

No obstante, en una reunión de 1910, en la Segunda Reunión Mundial de Mujeres Socialistas en Dinamarca, Clara Zetkin propuso declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en memoria de las trabajadoras, en memoria de las trabajadoras que en el siglo XIX y XX, en diferentes lugares del mundo, se manifestaron en contra de las deplorables condiciones laborales.

AS