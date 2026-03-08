¿Adultos con INAPAM tendrán 50% de descuento en el pago de luz? Esto dice la CFE

En los últimos días ha surgido una duda entre personas mayores en México sobre si la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite obtener un descuento del 50 por ciento en el recibo de electricidad, la interrogante se ha difundido principalmente en redes sociales, donde circula información sobre posibles beneficios adicionales para este sector de la población.

La credencial del INAPAM es uno de los documentos más utilizados por personas mayores de 60 años en el país, ya que además de funcionar como identificación oficial, brinda acceso a diversos descuentos en servicios públicos y privados.

Entre los beneficios que ofrece se encuentran rebajas en áreas como salud, transporte, alimentación, educación, cultura y algunos servicios, además de descuentos en pagos municipales como predial o agua en ciertos estados y municipios.

Ante las dudas sobre si este documento también permite pagar menos por la electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha aclarado cuál es la situación respecto a los posibles descuentos para adultos mayores en el servicio de luz.

¿Adultos con INAPAM tendrán 50% de descuento en el pago de luz de la CFE?

Hasta la fecha, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ofrece ningún tipo de descuento en el recibo de luz por contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Ambas instituciones han confirmado en reiteradas ocasiones que no existe convenio alguno que permita aplicar reducciones en el pago del servicio eléctrico mediante esta tarjeta.

Pese a la circulación constante de rumores que aseguran descuentos de hasta el 50%, estas afirmaciones han sido desmentidas y catalogadas como fraudes. En febrero de 2025, la CFE emitió una alerta pública sobre estafas que promovían estos falsos beneficios a través de sitios web apócrifos y redes sociales, con la intención de sustraer datos personales o bancarios.

Por su parte, en 2022 el INAPAM también difundió un comunicado oficial en el que dejó claro que su credencial no otorga ninguna ventaja relacionada con la tarifa de energía eléctrica y que no se ha firmado ningún acuerdo con la CFE al respecto.

