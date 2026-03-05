A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las convocatorias para las distintas marchas previstas en México han cobrado fuerza, con el objetivo de reunir a miles de mujeres que alzan la voz contra la violencia de género, problemática que cobra la vida de alrededor de 11 mujeres cada día.

En medio de un contexto marcado por la violencia estructural ejercida históricamente contra las mujeres, el 8M se consolida como un llamado dirigido a las autoridades y como una denuncia urgente frente a los miles de casos de feminicidio que permanecen sin resolverse en el país.

Las movilizaciones programadas para el 8 de marzo buscan impulsar cambios dentro de una sociedad donde la violencia hacia las mujeres se manifiesta de manera cotidiana en distintos espacios. No obstante, participar en estas protestas también implica un desgaste físico y emocional para el que muchas personas, por diversas razones, aún no se sienten preparadas.

Ante ello, una alternativa para respaldar a colectivos, organizaciones o incluso a amigas que participarán en la marcha es seguir el desarrollo de la movilización a través de redes sociales y compartir información en tiempo real, lo que contribuye a visibilizar cualquier situación que ocurra durante la jornada.

De igual forma, compartir imágenes y videos referentes a este día con temas de interés es una forma de apoyar a través del hashtag Día de la Mujer, feminismo, 8M, marcha 8M. Esto es importante para que no pase desapercibido el tema en la red.

La reflexión es una parte importante de la esencia del 8M, así que hablar, recomendar lecturas, películas o documentales sobre las vivencias de otras mujeres a lo largo de la historia con amigos o familiares referente a esta fecha, puede lograr ampliar la perspectiva de las personas con las que convives.

Apoyar a las mujeres de tu círculo cercano es una buena forma de iniciar el cambio al estar presente para ellas en una fecha difícil para aquellas que hayan sido víctimas de violencia o discriminación: Escucha sin juzgar, apoya y conviértete en un espacio seguro para expresarse.

Si conoces a alguien que no pueda participar, incluirla en actividades como hacer su propio cartel para expresar con creatividad lo que sienten referente a esta fecha, es una buena opción para conmemorar el Día de la Mujer.



YC