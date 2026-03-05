CDMX lanza 'Xoli', el chatbot chilango para recorrer la ciudad

A pocos meses de que México sea uno de los países anfitriones del Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó “Xoli”, un asistente virtual diseñado para orientar tanto a turistas como a residentes durante los meses previos y durante el torneo internacional. La herramienta fue desarrollada de manera conjunta con la Agencia Digital de Innovación Pública con el objetivo de facilitar la movilidad, el acceso a información turística y la consulta de eventos culturales en la capital del país.

El chatbot funciona a través de WhatsApp y busca convertirse en una guía digital inmediata para quienes visiten la ciudad durante el Mundial. Además de brindar datos sobre los partidos y actividades relacionadas con el torneo, también ofrece recomendaciones sobre zonas turísticas, recintos culturales, restaurantes y opciones de hospedaje.

¿Cómo acceder a “Xoli”?

Para utilizar la plataforma, los usuarios deben enviar un mensaje al número 55 6565 9395. Al iniciar la conversación con la palabra “Hola” , el sistema permite elegir el idioma —español o inglés— para facilitar su uso tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Una vez dentro, “Xoli” despliega un menú interactivo con diversas categorías de consulta, entre ellas cultura, turismo, movilidad, gastronomía, ayuda y preguntas específicas, así como un apartado dedicado a información del Mundial 2026. A partir de estas opciones, el chatbot muestra diferentes alternativas según el tema elegido.

Por ejemplo, en la sección cultural se puede acceder a carteleras turísticas, agenda mensual de eventos, museos, sitios históricos, artesanías y actividades recomendadas para los visitantes. De igual forma, el asistente ofrece información práctica sobre transporte, rutas de movilidad y servicios disponibles en la ciudad.

La experiencia turística en la capital

Las autoridades capitalinas señalaron que esta herramienta digital forma parte de los preparativos para recibir a miles de visitantes durante el torneo internacional, con el objetivo de centralizar información relevante en un solo canal y facilitar la experiencia turística en la capital mexicana.

Además del Mundial, el chatbot también permitirá consultar datos sobre festivales, exposiciones, conciertos y otros eventos culturales , con la intención de que tanto turistas como habitantes de la ciudad puedan descubrir con mayor facilidad la oferta cultural y gastronómica que ofrece la metrópoli.

TG