La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está garantizada la seguridad para todos los visitantes que asistirán a este país para la Copa del Mundo, al destacar la coordinación permanente entre fuerzas federales y autoridades estatales.

Durante su conferencia de prensa del día de ayer, la Mandataria explicó que llevaría a cabo una reunión entre representantes de la FIFA y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para revisar los avances del operativo previsto para el certamen internacional.

El encuentro se suscita tras los recientes operativos contra el crimen organizado, específicamente, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación, el pasado 22 de febrero. Sheinbaum fue enfática al afirmar que México cuenta con un despliegue institucional sólido para proteger a todos los turistas y aficionados.

"Está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la coordinación con las policías estatales, es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año", señaló.

Tras reunión con la FIFA, Sheinbaum reafirma postura

Por su parte, este jueves 5 de marzo, la Mandataria indicó que la reunión que tuvieron autoridades con representantes de la FIFA fue "muy buena", al tiempo que destacó que se quedaron "muy contentos" después de tratar cuestiones de seguridad y la movilidad de cara al Mundial 2026.

"Fue una muy buena reunión. Se quedaron muy contentos. Tenían, pues, algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad", expresó Sheinbaum. México será sede de la Copa Mundial por tercera vez, tras los torneos de 1970 y 1986, y recibirá 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sheinbaum apuntó a que el Mundial de 2026, será uno muy "pacífico y donde los visitantes vendrán a divertirse".

AO

