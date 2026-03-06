8M: Estas son las mejores rutas alternas para el Día de la Mujer 2026

El próximo domingo 8 de marzo, como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, también conocido como 8M , se realizarán diversas movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

Ante ello, autoridades capitalinas han advertido sobre cierres viales y afectaciones al tránsito, por lo que a continuación te compartimos algunas de las calles que podrían verse impactadas, así como rutas alternas para que puedas planificar tus traslados con anticipación.

En México, la marcha del 8 de marzo se ha consolidado como uno de los movimientos sociales más importantes y visibles del país. Cada año, miles de mujeres salen a las calles para manifestarse y exigir mayores acciones frente a la desigualdad, la violencia de género y otras problemáticas que enfrentan diariamente niñas, adolescentes y mujeres de todo el mundo.

¿Cuál será la ruta de la marcha del 8M en la CDMX?

De acuerdo con la convocatoria oficial, la movilización iniciará este domingo a las 11:30 horas en las inmediaciones de la Diana Cazadora y concluirá en el Zócalo capitalino, por lo que se prevé que las actividades se prolonguen durante gran parte de la tarde.

La ruta prevista para el recorrido de los colectivos contempla avanzar por Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta avenida Juárez. Posteriormente, la marcha continuará por Eje Central y seguirá por 5 de Mayo o la calle Madero, hasta llegar a la plancha del Centro Histórico.

Por ello, las autoridades han exhortado a la población a tomar precauciones y considerar vías alternas , con el objetivo de evitar retrasos o afectaciones en sus desplazamientos durante el desarrollo de la manifestación.

Rutas alternas para circular durante la marcha

Entre las vialidades que permanecerán habilitadas como rutas alternas para facilitar la circulación durante la movilización se encuentran:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Estas avenidas pueden servir como alternativas para evitar las zonas donde se desarrollará la marcha, principalmente en los tramos de Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y el primer cuadro del Centro Histórico.

Debido a que el Zócalo capitalino será el principal punto de concentración, las autoridades recomiendan evitar el área en la medida de lo posible y mantenerse atentos a los reportes de tránsito para conocer posibles ajustes en la circulación.

