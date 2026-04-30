31 Minutos en el Zócalo: canales de TV abierta para ver el concierto EN VIVO GRATIS hoy

El esperado concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX ya está aquí para celebrar a lo grande el Día del Niño, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del año. Sabemos perfectamente que asistir al corazón de la capital puede resultar caótico por las inmensas multitudes, pero la excelente noticia es que no necesitas salir de casa para disfrutar del show.

Para que absolutamente nadie se quede fuera de esta gran fiesta musical, el evento será transmitido totalmente en vivo a través de la televisión abierta, logrando una cobertura sin precedentes. De esta manera, chicos y grandes podrán cantar a todo pulmón junto a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto de la pandilla, sin gastar un solo peso en traslados o boletos de entrada.

¿Cuándo y a qué hora empieza la transmisión en vivo?

La cita con el noticiero más divertido y prestigioso de la televisión es hoy, 30 de abril del 2026, en punto de las 19:00 horas, momento en el que el escenario principal se iluminará. Te sugerimos encender tu televisor al menos unos quince minutos antes para preparar el ambiente, sintonizar el canal correcto y no perderte la entrada triunfal de los icónicos personajes chilenos.

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¿Qué canales transmitirán el concierto de 31 Minutos GRATIS en TV abierta?

Si te preguntas dónde sintonizar el espectáculo, la señal oficial y gratuita estará disponible a través de Canal 14, Capital 21, Canal Once y TV Migrante, conformando una gran red de medios públicos. Solo basta con poner cualquiera de estas opciones en tu pantalla para vivir la magia en directo, con una calidad de imagen que te hará sentir en la primera fila del concierto.

Además de la televisión tradicional, si por alguna razón no tienes una pantalla cerca, recuerda que las redes sociales oficiales de estos canales también contarán con streaming totalmente en vivo. Plataformas como YouTube y Facebook serán grandes aliadas esta tarde, permitiéndote seguir la transmisión desde tu celular o tableta sin importar si te encuentras en Jalisco o en cualquier otro rincón de la República Mexicana.

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Tips rápidos para disfrutar el concierto de 31 Minutos al máximo desde casa

Para que tu experiencia sea verdaderamente inmejorable desde la comodidad de tu sala, te compartimos una lista de recomendaciones clave que transformarán tu espacio en la mejor zona VIP del evento. Sigue estos sencillos consejos y prepárate para vivir una tarde llena de risas, música y momentos inolvidables junto a los más pequeños del hogar, creando recuerdos que atesorarán por siempre.

Arma tu propia dulcería: Haz que se sienta como un verdadero concierto preparando un combo especial de palomitas, los dulces favoritos de los niños y bebidas refrescantes.

Haz que se sienta como un verdadero concierto preparando un combo especial de palomitas, los dulces favoritos de los niños y bebidas refrescantes. Verifica tu señal con anticipación: Asegúrate de que tu antena capte a la perfección los canales públicos antes de las 19:00 horas para evitar interrupciones molestas.

Asegúrate de que tu antena capte a la perfección los canales públicos antes de las 19:00 horas para evitar interrupciones molestas. Mejora la experiencia auditiva: Conecta tu televisión a una bocina externa para que las canciones retumben con fuerza y la inmersión sea total.

El impacto de 31 Minutos en la cultura pop latinoamericana es innegable, y su regreso a México demuestra el profundo cariño que el público nacional le tiene a sus ingeniosas composiciones. Canciones icónicas como "Mi muñeca me habló" y "Bailan sin César" resonarán con fuerza, uniendo a padres e hijos en un coro monumental que trascenderá las barreras físicas del centro histórico capitalino.

JM