Airbnb y UNODC lanzan herramientas contra la trata de personas rumbo al Mundial

La plataforma Airbnb y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito anunciaron el fortalecimiento de su colaboración para prevenir la trata de personas en el sector turístico, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio se realizó en el marco del Foro de Alto Nivel contra la Trata en el Mundial 2026, un espacio que reunió a representantes del sector público, privado, organismos internacionales, sociedad civil y academia, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional ante los retos que implican los eventos de gran escala.

En este contexto, ambas organizaciones presentaron por primera vez herramientas de prevención dirigidas a anfitriones y viajeros, enfocadas en identificar señales de alerta y promover conductas seguras en entornos de alta movilidad. Entre las herramientas destacan:

Manual del Buen Anfitrión, con recomendaciones para detectar posibles riesgos y actuar de manera responsable.

Manual del Buen Visitante, orientado a fomentar prácticas seguras durante las estancias.

Cápsulas informativas, dirigidas a anfitriones y huéspedes sobre qué es la trata de personas, cómo identificar riesgos y cómo reportar posibles casos.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que incluye sesiones informativas, capacitación, campañas de sensibilización y mecanismos de coordinación con autoridades, alineadas con la iniciativa global Corazón Azul de la UNODC.

Jorge Balderrama, director de Asuntos Públicos de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, señaló que la plataforma busca impulsar herramientas prácticas que permitan actuar de manera informada y contribuir a entornos más seguros.

Por su parte, Nayely Sánchez, titular de programas de la UNODC, destacó que la prevención de la trata de personas requiere esfuerzos sostenidos y coordinados, especialmente en contextos de alta afluencia de personas como eventos internacionales.

Durante el foro también se compartieron experiencias, buenas prácticas y acciones en curso por parte de distintos actores, además de identificar oportunidades de coordinación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

YC