Airbnb y UNODC lanzan herramientas contra la trata de personas rumbo al Mundial

La plataforma Airbnb y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito anunciaron el fortalecimiento de su colaboración para prevenir la trata de personas en el sector turístico, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.El anuncio se realizó en el marco del Foro de Alto Nivel contra la Trata en el Mundial 2026, un espacio que reunió a representantes del sector público, privado, organismos internacionales, sociedad civil y academia, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional ante los retos que implican los eventos de gran escala.En este contexto, ambas organizaciones presentaron por primera vez herramientas de prevención dirigidas a anfitriones y viajeros, enfocadas en identificar señales de alerta y promover conductas seguras en entornos de alta movilidad. Entre las herramientas destacan:Manual del Buen Anfitrión, con recomendaciones para detectar posibles riesgos y actuar de manera responsable.Manual del Buen Visitante, orientado a fomentar prácticas seguras durante las estancias.Cápsulas informativas, dirigidas a anfitriones y huéspedes sobre qué es la trata de personas, cómo identificar riesgos y cómo reportar posibles casos.Estas acciones forman parte de una estrategia integral que incluye sesiones informativas, capacitación, campañas de sensibilización y mecanismos de coordinación con autoridades, alineadas con la iniciativa global Corazón Azul de la UNODC.Jorge Balderrama, director de Asuntos Públicos de Airbnb para México, Centroamérica y el Caribe, señaló que la plataforma busca impulsar herramientas prácticas que permitan actuar de manera informada y contribuir a entornos más seguros.Por su parte, Nayely Sánchez, titular de programas de la UNODC, destacó que la prevención de la trata de personas requiere esfuerzos sostenidos y coordinados, especialmente en contextos de alta afluencia de personas como eventos internacionales.Durante el foro también se compartieron experiencias, buenas prácticas y acciones en curso por parte de distintos actores, además de identificar oportunidades de coordinación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. YC