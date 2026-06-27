Los narcotraficantes mexicanos lideran la producción de metanfetamina en Norteamérica y han exportado su conocimiento para fabricar ese estimulante sintético a gran escala en otros continentes, según un nuevo informe de Naciones Unidas.

El Informe Mundial sobre Drogas de la ONU, difundido ayer en Viena, señala que los cárteles mexicanos siguen siendo los proveedores principales de metanfetamina en América del Norte, uno de sus principales mercados y donde el consumo se ha estabilizado en niveles históricamente altos. El documento señala que en 2024, el 3.2% de los consumidores de drogas en Estados Unidos tomó metanfetamina.

El mercado de la metanfetamina es el mayor y más lucrativo de las drogas sintéticas y se está expandiendo desde sus mercados tradicionales de América del Norte y el Sureste de Asia.

En el informe de la ONU se apunta que los grupos criminales mexicanos están transfiriendo su conocimiento para producir esa droga a laboratorios clandestinos ubicados en Europa y África. Esta expansión se basa de manera especial en el uso de métodos químicos basados en el precursor “P-2-P”, que se considera más eficiente y permite sortear los controles internacionales tradicionales.

Este método se perfeccionó en un principio en América del Norte, pero ahora se han encontrado laboratorios que lo aplican en África y Europa y, según el informe, estos avances “han sido facilitados por la exportación de experiencia relevante desde México”.

Thomas Pietschmann, uno de los autores del informe, precisó que la expansión de este método no implica necesariamente que los laboratorios en África y Europa estén bajo control de organizaciones criminales mexicanas.

El experto indicó que, en muchos casos, quienes dirigen estos laboratorios, los denominados “cocineros” o químicos clandestinos, son de origen mexicano o han sido formados en ese método de síntesis más eficiente.

El documento destaca incluso que, recientemente, se ha observado en el sur de Asia “la implicación en la fabricación de metanfetamina de ciudadanos mexicanos con presuntos vínculos con grupos criminales organizados con base en México”.

En Europa el informe destaca el aumento de los decomisos a niveles récord tanto en Países Bajos como en España, donde se incautó un gran alijo “supuestamente vinculado a un grupo del crimen organizado con base en México”.

La producción a gran escala de metanfetamina en México ha generado un “efecto bumerán” y el país sufre cada vez más problemas sanitarios relacionados con el consumo de esta droga sintética.

Las cifras oficiales revelan que entre los años 2015 y 2023, los tratamientos por trastornos derivados del consumo de metanfetamina aumentaron 25 veces en México.

EFE

Decomiso multimillonario

El aseguramiento de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en un inmueble de Los Mochis, Sinaloa, representa el mayor decomiso de este tipo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el segundo más grande del que existe registro en México. El operativo, realizado por elementos de la Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, también permitió incautar casi 99 mil litros y más de 59 mil kilogramos de precursores químicos, además de armas, municiones y vehículos.

De acuerdo con las autoridades federales, el golpe económico para las organizaciones criminales asciende a más de 9 mil millones de pesos, al impedir la producción y distribución masiva de droga sintética destinada principalmente al mercado estadounidense. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó que la acción reduce la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos.

El decomiso recibió reconocimiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien lo calificó como un hecho “histórico” y afirmó que demuestra los resultados de la cooperación bilateral en materia de seguridad, al contribuir a proteger a las familias de ambos lados de la frontera y reforzar el combate conjunto contra el narcotráfico.

Signos de alerta a nivel global

Consumo - El mercado mundial de las drogas alcanzó en 2024 su mayor dimensión histórica, con 331 millones de consumidores, un incremento de 34% respecto a hace una década. La ONU atribuye este crecimiento tanto al aumento de la población mundial como a una mayor disponibilidad de sustancias ilícitas.

El mercado mundial de las drogas alcanzó en 2024 su mayor dimensión histórica, con 331 millones de consumidores, un incremento de 34% respecto a hace una década. La ONU atribuye este crecimiento tanto al aumento de la población mundial como a una mayor disponibilidad de sustancias ilícitas. Diversificación - El aumento del consumo está acompañado por una oferta cada vez más amplia y peligrosa. En 2024 se identificaron 118 nuevas sustancias psicoactivas, elevando el total conocido a 755.

El aumento del consumo está acompañado por una oferta cada vez más amplia y peligrosa. En 2024 se identificaron 118 nuevas sustancias psicoactivas, elevando el total conocido a 755. Expansión - Aunque el cannabis continúa siendo la droga más consumida, con 256 millones de usuarios, también crecieron el uso de opioides, anfetaminas, cocaína y éxtasis. Destaca el aumento de 38% en el consumo de cocaína durante la última década.

Aunque el cannabis continúa siendo la droga más consumida, con 256 millones de usuarios, también crecieron el uso de opioides, anfetaminas, cocaína y éxtasis. Destaca el aumento de 38% en el consumo de cocaína durante la última década. Riesgos - La ONU advierte que las drogas disponibles son cada vez más potentes y peligrosas. La proliferación de mezclas como la “cocaína rosa” o el “agua de la felicidad” incrementa el riesgo de sobredosis.

La ONU advierte que las drogas disponibles son cada vez más potentes y peligrosas. La proliferación de mezclas como la “cocaína rosa” o el “agua de la felicidad” incrementa el riesgo de sobredosis. Impacto - El incremento del consumo agrava las consecuencias sanitarias y sociales. Cada año, las drogas provocan casi medio millón de muertes, mientras que solo una de cada 12 personas con adicción grave recibe tratamiento. Además, la expansión del mercado fortalece al narcotráfico, fomenta la violencia y amplía la corrupción y el poder de las redes criminales.

Otros mercados con injerencia de grupos criminales mexicanos

Cocaína: Los cárteles mexicanos siguen siendo actores clave en el tráfico hacia Estados Unidos y Europa, los principales mercados de esta droga.

Los cárteles mexicanos siguen siendo actores clave en el tráfico hacia Estados Unidos y Europa, los principales mercados de esta droga. Producción: La producción mundial de cocaína alcanzó un récord en 2024, con más de 4 mil toneladas, mientras México conserva un papel estratégico en su distribución.

La producción mundial de cocaína alcanzó un récord en 2024, con más de 4 mil toneladas, mientras México conserva un papel estratégico en su distribución. Opio: México continúa entre los principales productores de opio a nivel mundial.

México continúa entre los principales productores de opio a nivel mundial. Amapola: La superficie cultivada de amapola en México disminuyó y no aumentó pese a la caída de la producción en Afganistán.

La superficie cultivada de amapola en México disminuyó y no aumentó pese a la caída de la producción en Afganistán. Narcotráfico: Los grupos criminales utilizan drones para trasladar droga hacia Estados Unidos mediante vuelos nocturnos y a baja altura.

CT