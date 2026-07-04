SMN alerta por lluvias intensas, granizo e inundaciones en gran parte de México esta semana

Las lluvias continuarán siendo protagonistas en gran parte del país durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos favorecerán precipitaciones de fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, mientras que el calor persistirá en los estados del noroeste.

El organismo explicó que una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, la divergencia en altura y el desplazamiento de la onda tropical número 15 generarán condiciones para lluvias acompañadas de actividad eléctrica y, en algunas regiones, caída de granizo . Además, otra onda tropical reforzará las precipitaciones en el occidente del país durante las próximas horas.

Lluvias intensas y riesgos por inundaciones

Para este sábado se prevén lluvias muy fuertes en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, mientras que entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán registrarán lluvias fuertes. Las precipitaciones podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones.

El pronóstico indica que estas condiciones persistirán al menos hasta el miércoles 8 de julio . Entre el lunes y martes se esperan acumulados de lluvia más significativos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, donde podrían presentarse precipitaciones intensas. Asimismo, continuará el oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunas entidades del norte y sureste del país.

El calor seguirá en el norte del país

Mientras buena parte del territorio enfrentará un ambiente lluvioso, el noroeste de México mantendrá temperaturas extremas. Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua alcanzarán valores de entre 40 y 45 grados Celsius durante el fin de semana, e incluso algunas zonas de Baja California y Sonora podrían superar los 45 grados a partir del martes.

Ante este panorama, el SMN exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil , especialmente en las zonas con mayor riesgo de inundaciones, deslaves y fuertes rachas de viento, así como evitar cruzar cauces crecidos y tomar precauciones por las altas temperaturas.

SV