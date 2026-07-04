¿Cuándo inician las vacaciones de verano 2026? Fecha OFICIAL de la SEP

Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026 cada vez más cerca, miles de estudiantes, padres de familia y docentes ya se preparan para el inicio de las vacaciones de verano, uno de los periodos de descanso más esperados del año.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar concluirá este mes de julio, fecha en la que finalizarán las actividades académicas para los alumnos de educación básica en todo el país.

Sin embargo, antes del receso de verano aún se contemplan algunas actividades administrativas para el personal docente, por lo que los planteles educativos permanecerán cerradas para los estudiantes luego de finalizar las clases.

¿Cuándo inician las vacaciones de verano 2026?

Según el calendario de la SEP, el ciclo escolar concluirá este miércoles 15 de julio, dando inicio las vacaciones de verano para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y escuelas incorporadas a la SEP a partir del jueves 16 de julio de 2026.

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Durante este periodo, millones de alumnos disfrutarán de cerca de seis semanas de descanso antes de regresar a las aulas para el inicio del ciclo escolar 2026-2027. Asimismo, el personal docente tendrá un taller intensivo los días jueves 16 y viernes 17 de julio con actividades de formación continua.

Además, cabe señalar que el día martes 14 de julio se llevará a cabo la entrega de boletas de calificaciones a los padres, madres y tutores de los estudiantes con el objetivo de dar a conocer los resultados de los menores durante el ciclo escolar.

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¿Cuándo arranca el ciclo escolar 2026-2027? Fecha TENTATIVA

La SEP aún no da a conocer el calendario oficial correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, en el que se establece la fecha exacta para el regreso a clases. No obstante, una fecha tentativa podría ser el lunes 31 de agosto.

De esta forma, la dependencia recomienda a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las fechas definitivas una vez que el nuevo calendario oficial sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

JM