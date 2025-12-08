Cada 12 de diciembre, muchos mexicanos celebran el Día de la Virgen de Guadalupe como parte de las fechas determinantes en el año para celebrar su fe. En ese sentido, es normal que en dicho día se celebren diversas peregrinaciones en espacios especiales como la Basílica de Guadalupe. La fecha tiene tal importancia en que muchas personas se preguntan si el día tendrá descanso obligatorio para trabajos y clases.

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no incluye al 12 de diciembre como parte de los siete días festivos obligatorios, por lo que no se está obligado a tener un descanso remunerado, ni pago triple para quienes laboren.

Los días de descanso obligatorio oficiales son los siguientes:

El primero de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El primero de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El primero de diciembre cada seis años, cuando corresponda la transmisión del cambio de Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada laboral

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que el viernes 12 de diciembre podría ajustar ciertos horario, si bien no existe suspensión federal. En cada caso se deberá verificar con cada plantel.

Pese a ello, los bancos cerrarán este viernes 12 de diciembre, aunque la razón no es la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. La fecha coincide con la celebración del Día del Empleado Bancario, por lo que no se podrán realizar operaciones bancarias en sitio.

OB

