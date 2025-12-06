Si estas vacaciones tu plan es tomar vacaciones, lo más importante es verificar el estado general del automóvil, y mención especial tienen las llantas. Así que esta información te puede interesar, porque despeja dudas sobre cuándo las ponchaduras de los neumáticos y cómo resolver la situación; así como si es tiempo de cambiarlos: Y es que no todas las ponchaduras son iguales. En algunos casos, tratar de arreglar un neumático reventado ya no tiene caso porque el daño fue profundo.Al momento de sufrir una ponchadura, hay zonas de las llantas que son más delicadas que otras y de esto depende si es posible repararlas o si es mejor comprar una nueva.De acuerdo con un artículo de la Asociación de Fabricantes de Llantas (RMA, por sus siglas en inglés), un neumático se puede reparar tomando en cuenta estos criterios:Una llanta parchada puede prolongar su vida útil, incluso al mismo nivel que cuando era nueva o antes de haber sido dañada.Según indica la empresa especializada en reparaciones automotrices Repair Pal, el parche extiende su duración de 7 a 10 años. Sin embargo, dicho intervalo depende del uso que se le dé.La reparación no es conveniente cuando el neumático ha sido parchado con anterioridad, pues esto puede afectar de manera negativa la adherencia sobre el asfalto.Además, en caso de que la llanta se encuentre muy desgastada, es recomendable comprar una nueva porque sus materiales no tienen la misma resistencia que cuando eran nuevos.Una manera de saber si es momento reemplazarlo, consiste en revisar la profundidad de la banda de rodamiento. Tiene que ser mínimo de 1.61 mm.O realiza la "prueba de la moneda"; sólo debes colocar una moneda de 1 peso en la banda de rodadura. Si no se alcanza a cubrir la parte plateada de la moneda, es momento de comprar nuevos neumáticos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA