Si estas vacaciones tu plan es tomar vacaciones, lo más importante es verificar el estado general del automóvil, y mención especial tienen las llantas. Así que esta información te puede interesar, porque despeja dudas sobre cuándo las ponchaduras de los neumáticos y cómo resolver la situación; así como si es tiempo de cambiarlos:

Y es que no todas las ponchaduras son iguales. En algunos casos, tratar de arreglar un neumático reventado ya no tiene caso porque el daño fue profundo.

¿Cuándo es conveniente reparar una llanta ponchada?

Al momento de sufrir una ponchadura, hay zonas de las llantas que son más delicadas que otras y de esto depende si es posible repararlas o si es mejor comprar una nueva .

De acuerdo con un artículo de la Asociación de Fabricantes de Llantas (RMA, por sus siglas en inglés), un neumático se puede reparar tomando en cuenta estos criterios:

Ubicación del daño : El daño tiene que encontrarse dentro de la banda de rodadura, ya que sobre los laterales o los hombros pueden resultar más problemáticos y riesgosos.

: El daño tiene que encontrarse dentro de la banda de rodadura, ya que sobre los laterales o los hombros pueden resultar más problemáticos y riesgosos. Profundidad de la ponchadura : Si la profundidad del daño es baja, las posibilidades de una reparación exitosa aumentan.

: Si la profundidad del daño es baja, las posibilidades de una reparación exitosa aumentan. Edad y estado general de la llanta: Un neumático en buen estado tiene más posibilidades de repararse porque sus materiales aún resisten.

¿Cuánto dura una llanta con parche?

Una llanta parchada puede prolongar su vida útil, incluso al mismo nivel que cuando era nueva o antes de haber sido dañada .

Según indica la empresa especializada en reparaciones automotrices Repair Pal, el parche extiende su duración de 7 a 10 años. Sin embargo, dicho intervalo depende del uso que se le dé.

¿Cuándo no es conveniente parchar una llanta?

L a reparación no es conveniente cuando el neumático ha sido parchado con anterioridad , pues esto puede afectar de manera negativa la adherencia sobre el asfalto.

Además, en caso de que la llanta se encuentre muy desgastada, es recomendable comprar una nueva porque sus materiales no tienen la misma resistencia que cuando eran nuevos.

Una manera de saber si es momento reemplazarlo, consiste en revisar la profundidad de la banda de rodamiento. Tiene que ser mínimo de 1.61 mm.

O realiza la "prueba de la moneda"; sólo debes colocar una moneda de 1 peso en la banda de rodadura. Si no se alcanza a cubrir la parte plateada de la moneda, es momento de comprar nuevos neumáticos .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA