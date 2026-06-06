Las playas de Jalisco que dominan las búsquedas en Google Trends para el Mundial 2026

A la par de la fiebre por el Mundial 2026, las playas de Jalisco han despertado un fuerte interés entre quienes planean viajar durante el torneo. Datos de Google Trends muestran que destinos como Puerto Vallarta y la región de Costalegre se encuentran entre los más buscados por turistas nacionales e internacionales que desean combinar la emoción futbolística con días de descanso frente al mar.

Si estás pensando en aprovechar el Mundial para conocer la costa jalisciense, te contamos cuáles son las playas que concentran mayor interés en las búsquedas de Google y qué hace tan atractivos a destinos como Melaque, Barra de Navidad, Careyes y la bahía de Chamela durante esta temporada. Como se mencionó antes, EL INFORMADOR recurrió a los resultados arrojados por Google Trends en el último mes.

ESPECIAL / Google Trends

Playas de Jalisco: El escape perfecto en el Mundial 2026

Las tendencias de búsqueda en Google Trends indican que, de cara al Mundial 2026, los viajeros buscan aprovechar su visita para descubrir más atractivos de Jalisco además de los relacionados con el futbol. Entre los destinos que generan mayor interés destacan Puerto Vallarta, considerada la principal "playa mundialista" del Estado, así como otros puntos costeros que ofrecen un ambiente más relajado, ideal para disfrutar del mar, la naturaleza y el descanso.

Los datos también muestran una creciente inclinación por propuestas turísticas vinculadas con experiencias locales y espacios menos concurridos. Esta tendencia revela que muchos visitantes contemplan complementar su estancia con actividades gastronómicas, recorridos culturales y escapadas a playas y comunidades que permiten conocer una faceta distinta de Jalisco durante la celebración de la Copa del Mundo.

Puerto Vallarta y su encanto

Puerto Vallarta encabeza esta tendencia y reafirma su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de México. Reconocido por sus diversas playas, su infraestructura turística y la variedad de experiencias que ofrece, el puerto se postula como uno de los principales puntos de interés para los visitantes que llegarán al país con motivo del Mundial 2026.

Su amplia oferta de hospedaje, que abarca desde hoteles de lujo hasta opciones para distintos presupuestos, se complementa con una destacada escena gastronómica, actividades recreativas para todas las edades y una intensa vida cultural y nocturna. A ello se suma su conectividad aérea con múltiples ciudades nacionales e internacionales, un factor clave para facilitar la llegada de turistas que buscan aprovechar su viaje más allá de los encuentros deportivos. Destacan:

Playa Los Muertos

Playa Las Gemelas

Playa Mismaloya

Playa Conchas Chinas

Playa Yelapa

Playa Garza Blanca

Playa Camarones

ESPECIAL / Google Trends

Costalegre y Chamela: El tesoro oculto del Pacífico

Lejos de los destinos más concurridos, Costalegre es uno de los secretos mejor guardados de la costa jalisciense. Esta franja del Pacífico combina playas de gran belleza natural, comunidades con encanto tradicional y un ritmo de vida mucho más pausado, ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar del entorno sin prisas.

Entre sus principales atractivos destacan Melaque y Barra de Navidad, dos destinos que conservan la esencia de los pueblos costeros mexicanos. Sus calles tranquilas, la hospitalidad de sus habitantes y sus playas de oleaje moderado ofrecen el escenario perfecto para unas vacaciones enfocadas en el descanso y el contacto con la naturaleza.

En particular, Barra de Navidad enamora con su ambiente costero, su malecón frente al océano y los recorridos que permiten apreciar la belleza del mar. Además, sus restaurantes especializados en pescados y mariscos ofrecen una de las experiencias gastronómicas más representativas de esta zona de Jalisco, con vistas privilegiadas y una atmósfera relajada que invita a ver desde ahí por televisión los partidos del Mundial 2026.

Por su parte, Careyes se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos de Costalegre. Reconocido por su arquitectura distintiva, sus villas frente al mar y su ambiente de privacidad, atrae a viajeros que buscan una experiencia de lujo rodeada de paisajes espectaculares y una conexión más íntima con la naturaleza.

Más al sur, Tenacatita y la bahía de Chamela destacan por sus aguas tranquilas y entornos naturales prácticamente intactos. Estas playas son ideales para quienes desean disfrutar de actividades como el esnórquel, los paseos en lancha o simplemente relajarse lejos del ritmo acelerado que suele acompañar a los grandes eventos internacionales.

La bahía de Chamela, además, resguarda uno de los ecosistemas costeros más valiosos del Pacífico mexicano. Sus islas e islotes forman parte de un área natural protegida que alberga una importante diversidad de flora y fauna, convirtiéndola en un destino especialmente atractivo para los amantes de la naturaleza, la observación de vida silvestre y las actividades ecoturísticas.

Destacan en las playas:

Playa Punta Pérula

Playa Cuastecomates

Playa La Morita

Playa Careyitos

Bahía de Chamela

Playa Boca de Iguanas

ESPECIAL / Google Trends

Consejos clave para tu ruta costera en Jalisco si vienes al Mundial 2026

Para aprovechar al máximo esta franja del Pacífico mexicano, la planificación estratégica es importante. La demanda de alojamiento y servicios se encuentra en su punto máximo histórico.

Estas son algunas recomendaciones para garantizar el éxito de tu viaje:

Reserva con anticipación: La ocupación hotelera roza el límite debido a la afluencia del turismo internacional.

La ocupación hotelera roza el límite debido a la afluencia del turismo internacional. Ruta por carretera: Alquila un vehículo para recorrer la carretera 200 y descubrir caletas escondidas a tu propio ritmo.

Alquila un vehículo para recorrer la carretera 200 y descubrir caletas escondidas a tu propio ritmo. Protección solar ecológica: Utiliza siempre bloqueadores biodegradables para proteger la fauna marina.

Utiliza siempre bloqueadores biodegradables para proteger la fauna marina. Exploración gastronómica: No te vayas sin probar la comida tradicional de la costa de Jalisco.

Ya sea que busques la vida nocturna de Puerto Vallarta o la serenidad absoluta de Costalegre, la costa de Jalisco tiene un rincón especial para ti. Este Mundial 2026, el mejor gol se anota descansando frente al mar.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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