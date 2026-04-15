El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este miércoles 15 de abril de 2026 con un ambiente que no deja lugar a dudas: la intensa onda de calor sigue castigando a nuestra región. Hoy no será la excepción para los lectores de El Informador y los tapatíos que salen a sus actividades cotidianas, pues el clima exigirá tomar precauciones extraordinarias desde primera hora.

Si pensabas que el clima daría tregua a mitad de semana, lamentamos informarte que los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostican una jornada sumamente seca y calurosa. Las probabilidades de lluvia son absolutamente nulas , por lo que no habrá ningún sistema frontal que logre refrescar el ardiente asfalto de nuestra ciudad durante este día.

Desde muy temprano, los termómetros marcaron una mínima de 14 grados centígrados, brindando una falsa sensación de frescura matutina. Sin embargo, no te confíes al salir de casa, porque el calor escalará de forma acelerada y constante conforme el sol gane altura en el horizonte tapatío, transformando el ambiente fresco en un auténtico horno urbano.

¿A qué hora se sentirá el peor calor en la ciudad?

El pico máximo de temperatura está pronosticado para registrarse exactamente entre las 14:00 y las 17:00 horas. Durante este lapso crítico, el termómetro alcanzará hasta 34 grados centígrados en el centro histórico de Guadalajara y sus zonas comerciales aledañas , por lo que transitar por la vía pública requerirá de mucha paciencia y protección adecuada.

Otros municipios clave de la metrópoli, como Zapopan y Tlaquepaque, no se quedarán atrás en esta ola cálida. Estas zonas registrarán temperaturas sostenidas de 33 a 34 grados, acompañadas de una humedad relativa extremadamente baja que rondará apenas entre el 12 y el 18 por ciento, según los reportes meteorológicos más recientes de las autoridades.

Esta drástica falta de humedad en el ambiente provocará que la sensación térmica sea aún más sofocante, pesada y árida. Este es un fenómeno meteorológico muy típico de la actual temporada de estiaje que afecta a gran parte del occidente de la República Mexicana, secando la vegetación y aumentando el riesgo de incendios forestales.

Alerta por niveles extremos de radiación UV

Uno de los datos más alarmantes del pronóstico emitido por los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara es el índice de radiación UV. Este indicador llegará a niveles extremos, alcanzando los 12 puntos justo al mediodía, lo que representa un peligro silencioso pero directo para la salud de tu piel.

Por esta razón, salir a caminar por la calle sin la debida protección solar no es una opción viable hoy. Si quieres evitar quemaduras severas de primer grado, una deshidratación rápida o los temidos golpes de calor que saturan las salas de urgencias, deberás tomar en serio las advertencias de los especialistas en salud pública.

Además, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante toda la mañana, permitiendo que los rayos solares impacten de forma directa sobre la población. Aunque por la tarde podríamos observar algunas nubes dispersas en el horizonte, estas serán meramente decorativas y no traerán consigo ninguna precipitación que logre aliviar el bochorno generalizado en la metrópoli.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir al clima de hoy

- Aplica bloqueador solar generosamente: Utiliza un producto con factor de protección alto (FPS 50+) y asegúrate de reaplicarlo cada cuatro horas. Esto es vital, especialmente si transitas por avenidas principales que carecen de sombra natural o árboles que mitiguen el impacto del sol.

- Mantén una hidratación constante y adecuada: Bebe abundante agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed de inmediato. Evita por completo el consumo excesivo de bebidas azucaradas, energizantes o alcohólicas, ya que estas sustancias únicamente favorecen la deshidratación celular.

- Viste de manera inteligente y fresca: Opta por utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros que ayuden a reflejar la luz solar. No olvides complementar tu atuendo diario con unos buenos lentes de sol con filtro UV, una gorra o un sombrero de ala ancha.

Finalmente, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) hace un llamado urgente a toda la población para cuidar a los sectores más vulnerables. Es fundamental mantener a los niños pequeños, adultos mayores y mascotas en lugares frescos, bien ventilados y bajo la sombra durante las horas más críticas de este caluroso y desafiante miércoles tapatío.

X /@conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN e IAM

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