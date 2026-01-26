El día de hoy, en La Mañanera del Pueblo, Iván Escalante Ruiz presentó la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles". A continuación te mostramos un resumen de la presentación que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada semana.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 12 al 18 de enero de 2026:

Gasolina regular a $23.57 por litro

Gasolina premium a $25.75 por litro

Diésel a $26.38 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general CorpoGas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue G500.

¿Cuál es la gasolinera más barata de Jalisco para la Premium?

La gasolinera más barata de todo Jalisco para surtir gasolina Premium se ubicó en Guadalajara. Con un precio de $24.60 pesos por litro, la gasolinera sobre avenida Lázaro Cárdenas #860, en San Isidro Ejidal en el municipio capital del estado.

Cabe destacar que el precio más bajo registrado por la Profeco para este lunes 26 de enero es de $24.19 pesos por litro y se encuentra en Chihuahua capital.

Por otro lado, el precio más alto para dicho tipo de combustible fue registrado en Irapuato, Guanajuato, con un limite marcado en $27.99 pesos por litro.

OB