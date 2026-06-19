Zoológico de Guadalajara abre GRATIS tras triunfo de México ante Corea del Sur: días, horarios y para quiénes aplica

La euforia por la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en el Mundial 2026 trae recompensas directas para tu bolsillo. Si quieres celebrar este triunfo histórico en familia, el Zoológico de Guadalajara abrió una promoción imperdible con entradas gratuitas y descuentos especiales que debes aprovechar hoy mismo.

Tras el emocionante encuentro disputado este jueves 18 de junio, las calles del estado de Jalisco se llenaron de una auténtica fiesta deportiva, y los recintos turísticos más importantes de la región no se quedaron atrás en las celebraciones.

El emblemático parque tapatío, ubicado muy cerca de la famosa Barranca de Huentitán, decidió sumarse a la fiebre futbolera con una dinámica especial que busca premiar la lealtad y la pasión de todos los aficionados locales y visitantes.

Esta atractiva iniciativa forma parte de una campaña estratégica del recinto para celebrar los triunfos del equipo nacional durante esta justa deportiva internacional, fomentando al mismo tiempo el turismo y la convivencia familiar en la ciudad.

De esta manera, las autoridades del parque confirmaron a través de sus canales oficiales que el acceso será completamente gratuito para un sector específico de la población, siempre y cuando cumplan al pie de la letra con un requisito fundamental.

¿Quiénes entran gratis y cuáles son los descuentos?

El beneficio principal de esta promoción está dirigido exclusivamente a las niñas y niños de entre 3 y 11 años de edad, quienes no pagarán un solo peso para ingresar a las instalaciones y disfrutar de un día lleno de naturaleza.

Por su parte, los adultos y jóvenes de 12 años en adelante tampoco se quedarán sin su respectiva recompensa tras el contundente triunfo del equipo tricolor en la cancha, pues el parque ha pensado en la economía de toda la familia.

Para ellos, el zoológico habilitó una tarifa preferencial muy accesible, permitiéndoles pagar únicamente el precio correspondiente al boleto infantil, el cual tiene un costo de apenas 95 pesos mexicanos al momento de llegar a la taquilla.

Es importante destacar que esta promoción aplica exclusivamente para el Paquete Guadazoo, considerado como uno de los pases más completos, tradicionales y populares para disfrutar de la gran mayoría de las atracciones que ofrece el lugar.

Dicho paquete incluye el acceso a áreas fascinantes y educativas como la Villa Australiana, el Herpetario, la Selva Tropical, el Rancho Veterinario, la zona de los monos y los impresionantes miradores que dan hacia la barranca.

Días, horarios y el requisito obligatorio

Si planeas asistir con tus seres queridos, debes saber que la oferta tiene una vigencia muy corta y estricta: solo será válida durante este viernes 19 y el sábado 20 de junio, sin posibilidad de extensión.

El horario de atención habitual del recinto es de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, por lo que se recomienda ampliamente llegar temprano para evitar las largas filas que seguramente se formarán por la alta demanda.

Sin embargo, el pase de entrada con descuento tiene una condición estricta e innegociable: es absolutamente obligatorio portar el jersey oficial de la Selección Mexicana al momento de presentarse frente a los encargados de la taquilla.

Los organizadores han sido muy claros en sus redes sociales al advertir que no se aceptarán banderas, bufandas, gorras, ni playeras verdes genéricas que no sean las prendas oficiales del equipo nacional de fútbol.

Además, el descuento solo se hará efectivo realizando la compra físicamente en las ventanillas del parque, quedando totalmente descartadas las reservaciones previas, las compras en línea o las adquisiciones a través de agencias de viajes externas.

Consejos para aprovechar tu visita al máximo

Para que tu experiencia mundialista sea perfecta y sin contratiempos, aquí te dejamos una lista de consejos que debes tomar en cuenta antes de salir de casa rumbo al zoológico:

Porta la playera con orgullo: El descuento no aplica si solo la llevas guardada en la mochila o en la mano.

El descuento no aplica si solo la llevas guardada en la mochila o en la mano. Prepara tu método de pago: Ten listos los 95 pesos en efectivo o tu tarjeta por cada adulto que te acompañe.

Ten listos los 95 pesos en efectivo o tu tarjeta por cada adulto que te acompañe. Planifica tu ruta: El tráfico hacia la zona norte de la ciudad puede ser bastante pesado durante los fines de semana.

Así que ya lo sabes, ponte la verde, reúne a toda tu familia y lánzate a celebrar en grande que México sigue avanzando con paso firme y llenando de alegría a todo el país en este campeonato mundial.

CT