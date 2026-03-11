Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar atención inmediata a personas en situación de riesgo, el Gobierno de Zapopan continúa ampliando su red de Zonas Pulso de Vida, espacios diseñados para ofrecer apoyo rápido y seguro, especialmente a mujeres que lo necesiten.

Estas zonas funcionan de la siguiente forma como puntos inteligentes de asistencia:

En caso de emergencia, la persona puede presionar el botón de alerta instalado en el módulo. De inmediato se activa una alarma visual mediante luces estroboscópicas y se enciende una pantalla inteligente, desde la cual personal policial brinda atención directa, personalizada e incluyente. Paralelamente, se moviliza al personal especializado más cercano para acompañar a la persona afectada y orientarla hacia un lugar seguro.

Como parte de esta estrategia, el pasado 9 de marzo, fue inaugurada una nueva Zona Pulso de Vida en el kiosco de servicios digitales ubicado en la estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero.

La apertura se realizó en el contexto del Día Internacional de la Mujer, conmemoración durante la cual el Gobierno de Zapopan, a través del Instituto de las Mujeres Zapopan, presentó una nueva modalidad de estas zonas de apoyo dentro de kioscos digitales de servicios municipales.

Con esta incorporación, 20 kioscos digitales se integran a la red de Zonas Pulso de Vida, alcanzando un total de 28 puntos activos en el municipio.

CORTESÍA/ Ayuntamiento de Zapopan

Zonas Pulso de Vida en Zapopan

Línea 1 Periférico Norte

Línea 3, Estación Zapopan Centro

Plaza Calandrias

La Colmena Miramar — Centro Comunitario

Plaza del Sol

Plaza Andares

La Gran Plaza Fashion Mall

Plaza Sur

Cámara de Comercio de Guadalajara

Plaza Bugambilias

Terraza Belenes

Dirección General de Servicios Públicos Municipales

Plaza Universidad

Cd. Granja

Plaza Lomas Altas

Ciudadela Urban Village

Concentro

Valle de los Molinos

Zona Pulso de Vida — CUCEA

Zona Pulso de Vida Centro

Zona Pulso de Vida Constitución

Zona pulso de vida Biblioteca

ZPV Cruz Verde Niña Eva

ZPV Cruz Verde - Las Águilas

ZPV Hospital General de Zapopan

Plaza Paseo Alcalde

Relaciones exteriores

7-eleven San Jorge

Con información de Jorge Velazco.

