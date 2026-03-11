Miércoles, 11 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Conoce todas las Zonas Pulso de Vida de Zapopan

Se trata de espacios diseñados para ofrecer apoyo rápido y seguro, especialmente a mujeres que lo necesiten

Por: Nancy Andrade Jáuregui

20 kioscos digitales se integran a la red de Zonas Pulso de Vida, alcanzando un total de 28 puntos activos en el municipio. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

20 kioscos digitales se integran a la red de Zonas Pulso de Vida, alcanzando un total de 28 puntos activos en el municipio. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar atención inmediata a personas en situación de riesgo, el Gobierno de Zapopan continúa ampliando su red de Zonas Pulso de Vida, espacios diseñados para ofrecer apoyo rápido y seguro, especialmente a mujeres que lo necesiten.

Te recomendamos: Suman 27 personas hospitalizadas por sarampión en Jalisco

Estas zonas funcionan de la siguiente forma como puntos inteligentes de asistencia: 

  1. En caso de emergencia, la persona puede presionar el botón de alerta instalado en el módulo. 
  2. De inmediato se activa una alarma visual mediante luces estroboscópicas y se enciende una pantalla inteligente, desde la cual personal policial brinda atención directa, personalizada e incluyente. 
  3. Paralelamente, se moviliza al personal especializado más cercano para acompañar a la persona afectada y orientarla hacia un lugar seguro.

Como parte de esta estrategia, el pasado 9 de marzo, fue inaugurada una nueva Zona Pulso de Vida en el kiosco de servicios digitales ubicado en la estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero.

Lee también: Jalisco presenta ante la ONU su sistema de cuidados

La apertura se realizó en el contexto del Día Internacional de la Mujer, conmemoración durante la cual el Gobierno de Zapopan, a través del Instituto de las Mujeres Zapopan, presentó una nueva modalidad de estas zonas de apoyo dentro de kioscos digitales de servicios municipales.

Con esta incorporación, 20 kioscos digitales se integran a la red de Zonas Pulso de Vida, alcanzando un total de 28 puntos activos en el municipio. 

 CORTESÍA/ Ayuntamiento de Zapopan
CORTESÍA/ Ayuntamiento de Zapopan

Zonas Pulso de Vida en Zapopan 

Línea 1 Periférico Norte
Línea 3, Estación Zapopan Centro
Plaza Calandrias
La Colmena Miramar — Centro Comunitario
Plaza del Sol
Plaza Andares
La Gran Plaza Fashion Mall
Plaza Sur
Cámara de Comercio de Guadalajara
Plaza Bugambilias
Terraza Belenes
Dirección General de Servicios Públicos Municipales
Plaza Universidad
Cd. Granja
Plaza Lomas Altas
Ciudadela Urban Village
Concentro
Valle de los Molinos
Zona Pulso de Vida — CUCEA
Zona Pulso de Vida Centro
Zona Pulso de Vida Constitución
Zona pulso de vida Biblioteca
ZPV Cruz Verde Niña Eva
ZPV Cruz Verde - Las Águilas
ZPV Hospital General de Zapopan
Plaza Paseo Alcalde
Relaciones exteriores
7-eleven San Jorge

Con información de Jorge Velazco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones