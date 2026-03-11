Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar atención inmediata a personas en situación de riesgo, el Gobierno de Zapopan continúa ampliando su red de Zonas Pulso de Vida, espacios diseñados para ofrecer apoyo rápido y seguro, especialmente a mujeres que lo necesiten.Estas zonas funcionan de la siguiente forma como puntos inteligentes de asistencia: Como parte de esta estrategia, el pasado 9 de marzo, fue inaugurada una nueva Zona Pulso de Vida en el kiosco de servicios digitales ubicado en la estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero.La apertura se realizó en el contexto del Día Internacional de la Mujer, conmemoración durante la cual el Gobierno de Zapopan, a través del Instituto de las Mujeres Zapopan, presentó una nueva modalidad de estas zonas de apoyo dentro de kioscos digitales de servicios municipales.Con esta incorporación, 20 kioscos digitales se integran a la red de Zonas Pulso de Vida, alcanzando un total de 28 puntos activos en el municipio. Línea 1 Periférico Norte Línea 3, Estación Zapopan Centro Plaza Calandrias La Colmena Miramar — Centro Comunitario Plaza del Sol Plaza Andares La Gran Plaza Fashion Mall Plaza Sur Cámara de Comercio de Guadalajara Plaza Bugambilias Terraza Belenes Dirección General de Servicios Públicos Municipales Plaza Universidad Cd. Granja Plaza Lomas Altas Ciudadela Urban Village Concentro Valle de los Molinos Zona Pulso de Vida — CUCEA Zona Pulso de Vida Centro Zona Pulso de Vida Constitución Zona pulso de vida Biblioteca ZPV Cruz Verde Niña Eva ZPV Cruz Verde - Las Águilas ZPV Hospital General de Zapopan Plaza Paseo Alcalde Relaciones exteriores 7-eleven San JorgeCon información de Jorge Velazco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA