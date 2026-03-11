La mañana de este miércoles 11 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Las Pintas con 104 puntos IMECA y Miravalle con 84 puntos IMECA.

A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 11 de marzo en Guadalajara?

El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en , con puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 11 de marzo:

Zona del AMG Índice de la calidad del aire Santa Margarita -1 punto IMECA Atemajac 44 puntos IMECA Country 68 puntos IMECA Oblatos 59 puntos IMECA Centro 60 puntos IMECA Tlaquepaque 81 puntos IMECA Loma Dorada 77 puntos IMECA Miravalle 84 puntos IMECA Santa Anita -1 punto IMECA Santa Fe 88 puntos IMECA Las Pintas 104 puntos IMECA

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

