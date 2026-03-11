Tras el brote de sarampión que azota a Jalisco, y que suma cuatro mil 487 casos acumulados desde agosto de 2025, en la entidad hay 27 personas hospitalizadas por la enfermedad. Una mujer de 28 años se encuentra en estado grave de salud luego de desarrollar un cuadro de neumonía y encefalitis derivados del sarampión, y quien no contaba con la vacuna, confirmó el secretario de Salud estatal, Héctor Rául Pérez Gómez.

La mayoría de los pacientes están internados en el Hospital Civil de Guadalajara. Ninguno contaba con la vacuna contra sarampión, apuntó el funcionario, quien destacó que la tendencia de contagios ha ido a la baja en las últimas semanas.

“(Tenemos) 600 casos activos, que son menos de los que teníamos hace dos semanas. Hace dos semanas llegamos a tener 620 casos activos. Los activos son los de diagnóstico de los 15 días para acá, entonces, hemos venido observando una disminución en el número de casos nuevos en las últimas tres semanas, y de igual manera, hemos venido identificando una reducción en el número de casos activos”, aseguró.

Gracias a las jornadas masivas de vacunación y a la implementación del uso de cubrebocas en escuelas, se ha logrado contener el brote, afirmó. A la fecha se han aplicado dos millones 700 mil dosis, aunque aún se busca aplicar, por lo menos, 70 mil vacunas más en menores de 10 años. También recomendó que se mantenga el uso de cubrebocas, aunque ya no es obligatorio.

Las cuatro muertes por sarampión que se han registrado en Jalisco desde el inicio del brote, agosto de 2025, han sido menores que no contaba con la vacuna contra la enfermedad. El último fallecimiento, una niña de ocho meses de edad, presentaba diversas comorbilidades, además de que pudo haber sido víctima de maltrato, detalló Pérez Gómez. En tanto, el inmediato anterior, un niño de cuatro años, no tenía ninguna vacuna.