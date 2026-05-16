Zonas de alto riesgo por inundaciones en Guadalajara: colonias y cruces más peligrosos

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se vuelve un lugar caótico durante la temporada de lluvias debido a las inundaciones que suelen registrarse en diferentes puntos. Tras una tormenta o varios días de precipitación copiosa, es común que sitios específicos terminen desbordados, afectando a peatones, automovilistas y hasta las viviendas en las que el agua llega a meterse.

Características de los sitios con riesgo de inundarse

El Mapa de GeoRiesgos Jalisco, elaborado por el Departamento de Geografía de la UdeG y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, actualizado en 2024, muestra que entre los puntos con más probabilidad de inundarse están aquellos que se encuentran en pasos a desnivel; márgenes de los cauces principales; cunetas; calles habilitadas como canales; vados; diques (por elementos urbanos que ocasionan esa forma); asentamientos en zonas bajas adyacentes a canales; cambios abruptos en la dirección de los cauces-canales; otros son canales que se convierten en calles; insuficiencia en la infraestructura de captación y mal manejo de las pendientes; vialidades que se convierten en colectoras principales por las insuficiencias en el sistema de captación y conducción; calles colectoras cerradas por una barda; zonas bajas adyacentes a cuerpos de agua; y asentamientos en las inmediaciones de los vasos reguladores, solo por mencionar algunas.

Imagen de archivo de una calle inundada por el desbordamiento del Arroyo Seco. SUN

Con esa información, el Mapa de GeoRiesgos enlista los sitios del Área Metropolitana de Guadalajara más peligrosos por riesgo de inundación por la altura o velocidad que alcanza el agua y son:

En el centro y poniente de la ciudad

Pasos a desnivel

Los que están en la avenida López Mateos, entre San Agustín y Glorieta Colón

Los que cruzan las vías del ferrocarril, entre la avenida 8 de Julio y Niños Héroes

Algunos dentro de la ciudad: por avenida Vallarta, Plaza Patria, Acueducto, Jardines del Country,

Federalismo, Arcos del Milenio, Juan Gil Preciado, Javier Mina, Servidor Público

Avenidas principales con alta incidencia de inundaciones

Calzada Independencia (de Parque Agua Azul a Parque Morelos)

Lateral de López Mateos (entre Bugambilias y glorieta Colón)

Avenida México

Sierra Nevada

Av. Lázaro Cárdenas (altura del Dean)

Áv. Colón (entre Rosario Castellanos e Isla Raza)

Av. Gobernador Curiel, Av. López de Legaspi

Av. Juan Pablo II (entre Periférico y La Curva)

Av. Montevideo

Juan Gil Preciado

Av. Patria (altura Beethoven)

Mariano Otero (altura Felipe Zetter)

Márgenes de cauces y canales

Av. Patria (entre Plaza Patria y Deportivo Polvorín)

Arroyo Los Belenes (entre Tabachines y Colonia Indígena)

Arroyo Seco (Arenales Tapatíos)

Arroyo Garabato, canal Tchaikovsky, canal Santa Catalina

Zonas bajas con alta acumulación de agua

El Dean

Zona Industrial

Col. Ferrocarril

El Agua Azul

La Aurora

Av. González Gallo

Vados peligrosos

Prolongación Enrique Díaz de León

Calle Río Blanco (Cañadas)

Lomas del Paraíso

Montevideo y Américas

En el oriente y sur de la ciudad

Calles con riesgo de inundación

Hacienda Ciénaga de Mata

Hacienda de Tala

Pablo Valdez

Felipe Ángeles

Obelisco

Malecón

Av. del Parque

Revolución y Río Nilo

Niños Héroes y Marcos Montero

Arroyo de Osorio

Patria y Santa Rosalía

Periférico y Juan de la Barrera

Av. Gobernador Curiel y Artes Plásticas

Calle Fuelle

Glorieta del Charro

Juan Pablo II y Circunvalación

Sierra Morena

Sierra Morena y Belisario Domínguez

Monte La Luna

Puerto Progreso

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Colonias de alto riesgo por acumulación de agua

Arcos de Zalatitán

Agua Escondida

Fracc. Los Pájaros

La Hortaliza

Loma Bonita

Los Limones

Camichines

Lomas de San Miguel I y II

La Jauja

Santa Isabel

La Ladrillera

La Guadalupana

Plan de Oriente

El Órgano

Las Juntas

Fraccionamiento Revolución

Colonia Guayabitos

Polanco

Nueva Santa María

Lázaro Cárdenas

La Perla

Zonas afectadas por desbordes de canales

20 de Noviembre

Insurgentes

Medrano y Malecón

Santa Rosa

Plan de Oriente

Emiliano Zapata

Las Juntas

Del Carmen

El Vergel

Periférico y Juan de la Barrera

Canal San Ramón

En el Poniente del Valle de Toluquilla

Calles con alto riesgo de inundación

Boulevard Bosques de Santa Anita

Avenida La Floresta

Arroyo La Colorada

Brecha junto a privada Naturezza

Av. López Mateos (altura del Acueducto San Agustín – Bonanza – Plaza Galerías – Boulevard Santa Anita Bugambilias – Periférico)

Camino Real de Colima (altura de La Tijera – Nueva Galicia – Aquiles Serdán – La Lagunita – Juárez – Guadalupe Victoria en San Sebastián El Grande)

Arroyo Seco y Comonfort

Periférico y Colón

Poblados o colonias vulnerables

Col. Lagunitas

El Terrón

La Ciénega

San Agustín

Parque de Golf Santa Anita

Santa Anita

San Sebastián El Grande

El Mante

San Sebastianito

Guayabitos

Santa Ana Tepetitlán

Pasos a desnivel peligrosos

San Agustín

López Mateos y Periférico

Retorno al ITESO

Av. Central y Periférico

Calles con riesgo de inundación en el centro y oriente del Valle de Toluquilla

Periférico y Juan de La Barrera

Adolfo Horn

Camino a Santa Cruz

Colonias y poblados vulnerables

Las Juntas

El Vergel

El Chicharrón

Ojo de Agua

Juan de La Barrera

La Huizachera

Las Pintas

Los Pintas

Los Sauces

Hacienda Santa Cruz del Valle

Villa Fontana

Jardines del Edén

Concepción del Valle

Villas de La Hacienda

Real del Valle

Villas de La Hacienda

Haciendas Santa Fe

Valle Dorado

San José del Valle

Hacienda Los Fresnos

La Arbolada Plus

Chulavista

Vista San Agustín

La Micaelita

La Duraznera

Las Liebres

La Piedrera

La Higuera

San Lorenzo y El Castillo

Emiliano Zapata

San José del Quince

Jardines del Castillo

Alamedas

Valle de La Misericordia

Protección Civil y Bomberos de Guadalajara publicó un mapa interactivo en Google Maps con información de 204, el cual muestra los puntos críticos de inundación en Guadalajara, que funciona para mantenerse atentos en cuanto comience la lluvia.

Ante una precipitación fuerte en Guadalajara, la recomendación de Protección Civil es mantenerse alerta y al pendiente de noticias para estar informado sobre dónde se ubican los encharcamientos o inundaciones; también, evitar caminar o conducir por las áreas inundadas y, aunque el nivel del agua sea bajo, no confiarse, ya que puede aumentar súbitamente la corriente en forma rápida y desarrollar una velocidad peligrosa.

*Con información de Georiesgos Jalisco

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