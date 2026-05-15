Hoy viernes 15 de mayo de 2026 inicia la temporada de huracanes en la cuenca del océano Pacífico mexicano.

Las autoridades han señalado en las últimas semanas que se espera una actividad por encima del promedio histórico en esa vertiente para México. Según los pronósticos, se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas con nombre en esta cuenca.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló la magnitud de estos fenómenos. "De estos 18 a 21 sistemas con nombre, tendríamos entre nueve y 10 tormentas tropicales; tendríamos entre cinco y seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes categoría 3, 4 o 5", explicó el funcionario.

Este incremento en la actividad ciclónica responde a las variaciones en la temperatura superficial del mar. El calor acumulado en el océano actúa como el principal combustible para que las tormentas ganen fuerza rápidamente y evolucionen a categorías mayores.

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En México, aunque no hay un día oficial en el que comenzará a llover, las precipitaciones comienzan con regularidad en la segunda quincena de mayo, estableciéndose en junio, cuando las ondas tropicales, ciclones e ingreso de humedad afectan de lleno al país, y siendo normal en el verano.

Meteored.mx señala que los meses de agosto, septiembre y octubre son los más activos de la temporada de lluvias y huracanes en México, y es ante estos que las personas ya quieren conocer el pronóstico para tomar acciones.

Los tres órdenes de gobierno activan protocolos de emergencia

De cara al inicio de la temporada de huracanes, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ha bajado la guardia. A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), ayer se informó que se ha ordenado reforzar las acciones preventivas en las 32 entidades federativas del país.

El objetivo principal es salvaguardar la vida de la población, especialmente en estados costeros altamente vulnerables como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Las autoridades locales ya trabajan a marchas forzadas para mitigar riesgos.

X / @CNPC_MX

Entre las tareas prioritarias exigidas por la CNPC destaca la identificación y monitoreo de zonas vulnerables a inundaciones. También se realizan recorridos de campo exhaustivos en áreas con riesgo de deslizamiento de laderas.

"Es importante mantener limpios los sistemas de desagüe y coladeras, evitar arrojar desechos para conservar las calles libres de basura", señala el comunicado oficial de la SSPC.

La CNPC mantiene una coordinación permanente con el SMN, la Conagua, la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta sinergia busca activar de inmediato los protocolos de emergencia y planes de auxilio frente a cualquier contingencia.

El Atlántico también está bajo vigilancia estricta

Aunque hoy los ojos están puestos en el océano Pacífico, el Atlántico no se queda atrás. La temporada en esta región (que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe) comenzará oficialmente el próximo 1 de junio de 2026.

Para el Atlántico, el SMN estima la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales. Esta cifra se mantiene cerca o ligeramente por debajo del promedio histórico, pero no deja de representar un riesgo latente para el territorio nacional.

Ambas temporadas concluirán de manera oficial el 30 de noviembre de 2026; esto no quiere decir que dejará de llover exactamente ese día, pues puede ocurrir mucho antes o terminar después.

Mantente informado a través de los canales oficiales y no cruces pasos de agua ante la presencia de lluvias intensas. La naturaleza es impredecible, pero nuestra preparación puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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