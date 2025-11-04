Entregan primera etapa de rehabilitación del Parque La Cristianía, en Chapala

A poco menos de 10 meses de que el gobernador Pablo Lemus anunció la intervención del Parque La Cristianía, en Chapala, hoy se entregó la primera etapa de rehabilitación de este espacio, que incluye seis canchas de tenis, cuatro de pickelball, dos de pádel, dos de usos múltiples y una de básquetbol, así como el mejoramiento del ingreso, andadores y área de picnic, con una inversión de 25 millones de pesos.

El parque cuenta con una superficie de 12 hectáreas y más de cuatro décadas de historia. La intervención forma parte del Plan de Mejoramiento Urbano de este espacio, que lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). También se instaló un cerco perimetral y se mejoraron las áreas de esparcimiento.

El mandatario estatal anunció que en 2026 realizarán más obras de infraestructura para mejorar el entorno del parque. Dijo, se busca conectar este lugar con el templo de San Francisco de Asís, en el Centro de Chapala, con un corredor y andador lineal. Además, también se comprometió a renovar la Escuela Primaria No. 1066 el próximo año, con el programa Jalisco con Estrella.

PONTE AL DÍA: Arranca plan de mejoramiento urbano del Parque La Cristianía, en Chapala

“Vamos a hacer un malecón en todo el frente del Parque de la Cristianía, que tenga una pista para correr […]. Este malecón, que se hará en concreto hidráulico, porque queremos que las niñas y los niños se metan a patinar, a andar en sus patinetas”, añadió.

Como parte de la entrega de esta primera etapa, también se inauguró la nueva calle Paseo Ramón Corona. 460 metros de la vialidad cuentan con concreto estampado que simula el oleaje del lago en la carpeta vial. Esta obra contó con una inversión de 50 millones de pesos.

Lemus Navarro aseguró que la segunda etapa de rehabilitación del parque continuará en dicha calle, frente al Club de Yates, zona conocida como Acapulquito. El objetivo es conectar el Malecón con la avenida principal, con el Club, con La Cristianía y el museo de la antigua estación de trenes.

En tanto, el titular de SIOP, David Zamora Bueno, precisó que las primeras labores de rehabilitación se concentraron en iluminación y recuperación de espacios deportivos. En cuanto al Paseo Ramón Corona, se implementaron cajones de estacionamiento, cruceros seguros, mobiliario urbano y arbolado, además de que se sustituyeron las redes eléctricas e hidrosanitarias.

El alcalde, Alejandro Aguirre Curiel, agradeció las obras de infraestructura realizadas en el municipio, como los trabajos que se llevan a cabo en Carretera a Chapala.

YC