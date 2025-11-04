Otorga PCR Verum máxima calificación crediticia a finanzas de Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó que la agencia PCR Verum elevó la calificación de largo plazo del Estado de Jalisco a "AAA/M" desde "AA+/M", el máximo nivel de calidad crediticia que puede otorgarse a las finanzas de una entidad federativa.

El anuncio fue realizado el 3 de noviembre de 2025 y llega semanas después de que Fitch Ratings también otorgó la máxima calificación de "AAA" a las finanzas del Estado.

Con ello, Jalisco se consolida entre las únicas cuatro entidades del país que cuentan con este nivel de reconocimiento crediticio por parte de dos agencias calificadoras independientes.

La calificación de PCR Verum se sustenta en el desempeño presupuestal positivo que ha mostrado Jalisco, particularmente, en su balance primario superavitario durante los últimos tres años.

También se basa en las expectativas de que este comportamiento se mantenga en el corto y mediano plazo, gracias a las políticas de contención del gasto y al crecimiento sostenido de los ingresos estatales.

La calificadora destacó también que los ingresos propios del Estado crecieron 19.2 por ciento en los últimos 12 meses, de junio de 2024 a junio de 2025.

La deuda directa descendió a 28 mil 50.9 millones de pesos, lo que representa una reducción de 2.8 por ciento respecto al año anterior.

Se reestructuraron 21 de 24 créditos, mejorando las condiciones financieras en promedio en 30 puntos base, lo que reduce el costo de intereses y suaviza el perfil de vencimientos.

El nivel de liquidez del Estado alcanzó 24 mil 437.6 millones de pesos, lo que duplica el nivel registrado un año antes.

PCR Verum subrayó que Jalisco mantiene márgenes operativos sólidos desde 2022 y se espera que continúen positivos hasta 2029; además, de reconocer la adecuada gestión de pasivos y la generación constante de ahorro interno, factores que fortalecen la posición fiscal de la entidad.

Con estos resultados Jalisco refrenda su compromiso con el manejo responsable, eficiente y transparente de las finanzas públicas, asegurando estabilidad y confianza para inversionistas, instituciones financieras y ciudadanía.

