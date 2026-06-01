Con el objetivo de promover la artesanía, la gastronomía y los productos del campo jalisciense durante la celebración del Mundial de Futbol 2026, este lunes fue presentado Mundo Jalisco, un festival que se llevará a cabo del 13 de junio al 5 de julio en el Parque Agua Azul de Guadalajara.

El encuentro reunirá a cerca de mil expositores provenientes de distintas regiones del Estado, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos a visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Facilitarán el acceso de turistas al Parque Agua Azul

La secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco Ochoa, explicó que se implementarán diversas estrategias para facilitar la llegada de los asistentes al recinto y convertir al Parque Agua Azul en uno de los puntos de interés para quienes visiten la ciudad durante la justa mundialista.

"Es importante aclarar que la distancia del centro realmente no es mucha, es un kilómetro y medio prácticamente, tendremos tours caminando para quien quiera ir recorriendo esta zona tan emblemática de la ciudad, otra de las estrategias es el minibús lo que estamos buscando es que como cuando alguien viene a la ciudad y le dicen tienes que ir al Hospicio Cabañas o la Catedral también puedan recorrer el Parque Agua Azul y esta zona de la ciudad", comentó.

Además de los recorridos guiados y el servicio de minibús, se habilitarán opciones de movilidad mediante el sistema Mi Bici para que los turistas puedan trasladarse en bicicleta hasta el lugar.

La promoción del festival también llegará al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde se difundirá información en las pantallas de la terminal aérea.

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"Lo que queremos es que nos vaya muy bien con Mundo Jalisco pero sobre todo estamos buscando reactivar este punto tan importante de la ciudad", añadió Blanco Ochoa.

La funcionaria señaló que también se buscará difundir el evento entre las distintas embajadas con representación en la ciudad, con la intención de que Mundo Jalisco se convierta en una visita obligada para turistas internacionales.

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Entrada gratuita y experiencias para los asistentes

El acceso al festival será completamente gratuito. Sin embargo, quienes deseen participar en las distintas catas que se ofrecerán durante el evento deberán comprobar compras mínimas por 900 pesos realizadas dentro del recinto.

Una ventana para mostrar la identidad de Jalisco al mundo

El coordinador del Gabinete Económico, Mauro Garza Marín, destacó que este tipo de encuentros permiten concentrar en un solo espacio una muestra representativa de la diversidad cultural, artesanal y productiva de todas las regiones del Estado.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha, aseguró que el festival representa una oportunidad inmejorable para fortalecer la promoción internacional del tequila y de la riqueza histórica y cultural de Jalisco.

"Hoy en un momento en que la pasión por el deporte reúne a millones de personas alrededor del mundo y en el que México se prepara para recibir visitantes de todos los continentes tenemos una oportunidad extraordinaria, única diría yo, para mostrarle al mundo quienes somos", dijo.

El tequila tendrá un papel protagónico

El Consejo Regulador del Tequila participará activamente en Mundo Jalisco mediante la organización de catas especializadas, con las que buscará acercar a los visitantes a una de las bebidas más emblemáticas de México y uno de los principales símbolos de identidad de Jalisco.

NG