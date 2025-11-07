Este viernes, la Secretaría de Salud en Jalisco (SSJ) informó que ya se analizan las causas exactas por las cuales habría fallecido de una menor de solo 11 meses de nacida.

Se trata de una hija de un jornalero agrícola proveniente del estado de Guerrero y quien se encuentra laborando en Jalisco, según informó el director de Vigilancia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, César Domínguez.

Según la información de la SSJ, la bebé fue atendida en primera instancia en un hospital en Tepatitlán, y posteriormente trasladada al municipio de Arandas donde falleció mientras recibía la atención médica.

Sin embargo, el fallecimiento deberá ser analizado por el Sistema Nacional Especial de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal.

La SSJ notificó incluso que la menor no se encontraba en condiciones óptimas de salud, no contaba con su esquema de vacunación y presentaba un cuadro de desnutrición.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró en entrevista que, por lo pronto, el fallecimiento se mantiene como probable, en espera de los últimos análisis de la dependencia federal para confirmar o descartar que hubiera sido ocasionada por el sarampión.

En este mismo sentido, admitió que a la administración estatal le preocupa y le ocupa este tema.

“Si bien estamos muy lejos de Chihuahua que tienes miles y miles de casos debemos de cuidarnos aquí en Jalisco y para eso solicitamos la colaboración de la ciudadanía, de maestras y maestros porque los planteles escolares son lugares de alto contagio”, mencionó.

De acuerdo con datos de la SSJ, 95% de los casos de sarampión confirmados en la Entidad no tenían su esquema de vacunación completo para prevenir la enfermedad.

"El sarampión se ha presentado casi exclusivamente en personas que no están vacunadas o no tienen su esquema completo. Por eso pedimos a los padres y madres de familia que verifiquen las cartillas de vacunación de sus hijos y acudan a los centros de salud a recibir el biológico ", ha referido el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez.

El descenso en las coberturas de vacunación, ha señalado la autoridad, se vio influido por la pandemia de Covid-19, donde algunas personas se mostraron renuentes a los biológicos, además de la desinformación que difunden grupos antivacunas, siendo factores que han contribuido al aumento de casos de sarampión en distintos países.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico emitido este viernes, suman en la Entidad 159 casos de sarampión, y hasta este último corte no se refería el fallecimiento de la menor. De llegar a confirmarse, Jalisco sería la cuarta Entidad en el País en registrar alguna muerte por la enfermedad.

Por ahora solo Chihuahua, Sonora y Durango, han reportado decesos por Sarampión, con 21, una y una muertes respectivamente.

EE