Este viernes dos personas, un hombre y una mujer, perdieron la vida tras un choque ocurrido en el kilómetro 27 de la Carretera Jalostotitlán-Teocaltiche, en el municipio de Teocaltiche.

Según confirmó el Gobierno de Teocaltiche, una de las víctimas fue Alison Montaño Guerrero, quien recientemente había sido coronada como "Señorita Teocaltiche", en el marco de la Feria de Teocaltiche 2025.

"El día de hoy, nuestro municipio se llena de profunda tristeza ante la irreparable pérdida de Alison, nuestra querida Señorita Teocaltiche 2025"", compartió la alcaldía en sus redes sociales oficiales.

La joven tenía 21 años de edad, y era estudiante de Psicología y Educación. Había sido coronada como "Señorita Teocaltiche" el pasado 30 de octubre en el certamen municipal celebrado por las fiestas

"Ella no solo cautivó con su belleza, sino que también demostró ser una joven ejemplar, portadora de grandes valores. Su legado deja una huella imborrable de alegría, empatía y dedicación, convirtiéndose en un verdadero orgullo", añadió la alcaldía en la esquela compartida en su memoria.

La otra persona que perdió la vida fue identificada por familiares como Jesús Eduardo Severiani García, y quien sería la pareja de Alison.

"Desde la Administración Municipal, enviamos nuestro más sentido pésame a sus padres, familiares y amigos y nos unimos a la pena que embarga a quienes tuvimos el privilegio de conocerla. Recordaremos siempre a nuestra Reina como un símbolo de la nobleza y la belleza de nuestro pueblo" , finalizó la alcaldía de Teocaltiche.

En el choque, donde ambos jóvenes perdieron la vida, un vehículo de carga se impactó de frente contra un el auto compacto en color rojo donde ellos viajaban, lo que provocó que los quedaran prensados y sus cuerpos tuvieran que ser rescatados con apoyo de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Teocaltiche, en colaboración con la Guardia Nacional.

