Con el objetivo de disminuir el congestionamiento vial en el corredor de López Mateos, el Gobierno de Tlajomulco presentó el programa piloto “TlajoVan a la Escuela”, un modelo de transporte que busca reducir el uso de los vehículos particulares durante los horarios de entrada y salida de los planteles educativos.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez explicó que el proyecto se implementará tras las vacaciones de las Semanas Santa y de Pascua, con la participación de padres de familia, escuelas y autoridades estatales. La iniciativa surgió durante la Mesa de Diálogo de Transporte Escolar, en la que se analizaron alternativas para mejorar la movilidad en la zona del Sur de la metrópoli.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el Ayuntamiento, uno de cada cinco vehículos que circulan en hora pico por López Mateos está relacionado con los traslados escolares, por lo que impulsar este transporte compartido podría aliviar significativamente la saturación vial.

El modelo contempla cinco rutas piloto operadas con camionetas tipo van, con capacidad para 16 o 19 estudiantes.

“Estoy convencido de que llegaremos a buen puerto, vamos a lograr un transporte escolar referente y servirá para poderlo desdoblar en otras zonas de nuestra ciudad y Estado”, dijo.

Las unidades contarán con videovigilancia, monitoreo GPS conectado al C5, registro de ascenso y descenso, así como una aplicación móvil para que los padres de familia o tutores puedan seguir el trayecto en tiempo real.

Además, se propone un esquema de participación familiar, en el que de forma rotativa un padre o madre pueda acompañar los recorridos.

El coordinador de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro, explicó que el sistema busca ofrecer un traslado seguro y monitoreado.

La Secretaría de Transporte de Jalisco destacó la coordinación entre autoridades, escuelas y familias para enfrentar uno de los principales retos de movilidad del área metropolitana.

CT