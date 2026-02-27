La noche de este viernes se registró un enfrentamiento armado entre presuntos asaltantes y elementos de la Policía de Zapopan, en la colonia Agua Blanca, municipio de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando los oficiales acudieron al cruce de avenida López Mateos y calle Agua Marina, frente a la colonia Bugambilias, tras recibir el reporte de un intento asalto en proceso en una tienda de conveniencia.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte de los presuntos delincuentes, lo que provocó un intercambio de balas que se prolongó por varios minutos y generó alarma entre los vecinos de la zona.

Fuentes policiales confirmaron que uno de los presuntos asaltantes perdió la vida en el lugar y otro resultó herido, por lo que fue trasladado bajo custodia a un hospital cercano para recibir atención médica. Ningún elemento policiaco resultó lesionado durante el enfrentamiento.

Tras el incidente, las autoridades informaron sobre el cierre a la circulación del retorno inferior vehicular de avenida López Mateos hacia Periférico, a la altura de boulevard Bugambilias, para permitir las labores de las corporaciones de seguridad y peritos.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a disminuir la velocidad y seguir las indicaciones de los oficiales de tránsito, ya que se registran afectaciones viales en la zona.

Elementos de la Policía Estatal de Jalisco y de la Fiscalía del Estado de Jalisco acordonaron el área y recabaron evidencias balísticas. La carpeta de investigación permanece abierta para determinar si los sospechosos formaban parte de una banda dedicada al robo con violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

