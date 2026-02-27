Entregan el cuerpo de Irving, Guardia Nacional asesinado tras operativo contra "El Mencho"

Este viernes, luego de cinco días de haber sido asesinado durante la jornada violenta del domingo ocurrida en Jalisco tras la captura de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", Irving Alexis Silva Téllez será entregado a su madre, la señora Leticia.

Lo anterior, luego de que denunciara diversas anomalías por la falta de coordinación entre las fuerzas armadas y el Servicio Médico Forense de Jalisco, pues no habían confirmado las condiciones en las que se encontraba tras la refriega, pidiéndole a la señora Leticia que lo reconociera "por descarte", para no esperar hasta 20 días para determinar la confronta genética que se había aplicado a la mujer y a los restos de los agentes caídos.

De acuerdo con el informe policial, los hechos en los que cayó Irving ocurrieron sobre la Carretera Federal que va de La Barca a San Miguel el Alto, a la altura del kilómetro 23+200, donde los criminales atentaron contra tres unidades de la Guardia Nacional, derivando en la muerte de Irving y otros 14 elementos.

Lo que pedía Leticia era respeto para ella y su hijo, quien formaba parte de la Guardia Nacional desde hace cuatro años con servicio y dedicación a su labor, pues desde niño soñó con formar parte de las fuerzas armadas.

Ella no quería que le entregaran cualquier cuerpo "por descarte", sino que se confirmara que fuera Irving para darle una digna sepultura.

Hoy, por fin, se concretaron los resultados, dando un 100% de coincidencia, y confirmando que se trataba del joven, quien apenas en diciembre pasado había cumplido 23 años. Su cuerpo sí tenía signos de calcinamiento, pero dijo, se siente más tranquila de saber que sí se trata de Irving, y que podrá darle una digna sepultura en un panteón de las afueras de la ciudad, donde consiguió adquirir un espacio para el descanso del joven.

Su cuerpo llegará al batallón de la Guardia Nacional donde se encontraba destacamentado, ahí se prevé se realice un pequeño homenaje en su honor al haber caído en cumplimiento de su deber, cuando acudía al apoyo de sus compañeros, quienes habían sido agredidos el día de la jornada violenta tras la caída de "El Mencho".

YC