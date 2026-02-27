Diccionario tapatío: Qué significa 'jericallas' y por qué solo lo entienden en Guadalajara

Si hay un postre que define el sabor y la identidad de Guadalajara, ese es la jericalla. Para quienes no son de Jalisco, la palabra puede sonar extraña o incluso inventada, pero para los tapatíos representa uno de los platillos más tradicionales y queridos de su gastronomía.

La jericalla es un postre típico originario de Guadalajara que combina ingredientes sencillos: leche, huevo, vainilla, canela y azúcar. Su textura recuerda al flan, pero con una capa dorada y ligeramente tostada en la parte superior que le da su toque característico.

Su nombre proviene del barrio de Jérica, en España, lugar de origen de una monja que trabajaba en el Hospicio Cabañas durante el siglo XIX. Se cuenta que ella preparaba este postre para los niños del orfanato mezclando influencias de la cocina española con ingredientes locales, dando origen a una receta única.

Con el paso del tiempo, las jericallas se convirtieron en un símbolo tapatío. Hoy pueden encontrarse en casi cualquier mercado, fonda o restaurante típico de Guadalajara, servidas en pequeños moldes de cerámica o cristal. Algunas versiones modernas incorporan sabores como coco, chocolate o café, aunque la receta tradicional sigue siendo la favorita de los locales.

Más allá del postre, la palabra “jericalla” tiene un valor cultural: es una forma en la que los tapatíos se reconocen entre sí, una expresión de identidad regional que despierta nostalgia y orgullo.