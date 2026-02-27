Sentencian a 50 años a tres personas por desaparición agravada en Zapopan

Dos mujeres y un hombre pasarán 50 años en prisión luego de ser sentenciados por la desaparición de una adolescente y un hombre.

La Fiscalía de Jalisco informó que se trata de Paola Guadalupe ''N'', Dalia Edith ''N'' y Juan Pablo'' N'' a quienes se les comprobó su participación en el delito de desaparición cometida por particulares agravada en contra de las víctimas, a quienes mantenían ocultas en un inmueble.

Los hechos investigados se registraron el 9 de octubre de 2020, en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan donde las indagatorias documentaron que las víctimas fueron privadas de su libertad en otro punto y trasladadas al inmueble ubicado en dicha colonia.

La adolescente logró escapar del domicilio y solicitó auxilio a elementos policiales que circulaban por la zona. Por ello, las autoridades pudieron detener a uno de los implicados en el exterior del inmueble; posteriormente, las otras dos personas fueron aseguradas cuando intentaban huir por la azotea.

En el interior del domicilio fue localizado y liberado el masculino que aún permanecía privado de la libertad.

Tras el desahogo del proceso penal, un juez dictó sentencia condenatoria de contra los tres responsables, quienes deberán cumplir la pena impuesta.

