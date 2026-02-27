Alertan por manifestación en carretera a Chapala hacia el Aeropuerto de Guadalajara

Una manifestación registrada la tarde de este viernes sobre la carretera a Chapala, a la altura de Las Juntas y en dirección al aeropuerto, provoca complicaciones viales para quienes se dirigen al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El grupo de manifestantes exige la liberación de un joven que fue detenido el domingo pasado en los hechos violentos ocurridos en la zona metropolitana de Guadalajara.

A través de sus canales oficiales, la terminal aérea alertó a los pasajeros sobre afectaciones en el tránsito y recomendó anticipar su traslado, así como optar por rutas alternas para evitar contratiempos en su llegada.

Hasta el momento no se ha informado sobre cancelaciones de vuelos; sin embargo, se exhorta a los viajeros a mantenerse en contacto con sus aerolíneas y considerar tiempos adicionales de traslado ante la congestión vehicular en la zona.

Atención pasajeros del #AeropuertoDeGuadalajara:



Se registra una manifestación sobre la carretera a Chapala, a la altura de Las Juntitas, en dirección al aeropuerto. Debido a esto, se recomienda tomar rutas alternas y anticipar su traslado.



Agradecemos su comprensión ✈️ pic.twitter.com/T7Ez0ywwsn— Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) February 28, 2026

