Zapopan inaugura parque en la colonia Vicente Guerrero

Para muchas familias de la colonia Vicente Guerrero, el nuevo Parque Juan Gil Preciado, el cual representó una inversión de 38 millones de pesos, significa una gran oportunidad para que sus hijos hagan deporte sin que esto signifique un gasto para sus finanzas. Sergio Ramírez, vecino de la colonia, reconoció que por el momento en la familia no cuentan con ingresos como para poder inscribir a su hijo en un equipo de futbol, pero ahora con este espacio, su situación cambió.

El proyecto fue una propuesta hecha por los ciudadanos a través del Presupuesto Participativo, siendo la segunda obra más votada de la consulta que ya cuenta con 170 mil votantes inscritos.

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"La verdad nosotros no contamos con dinero como para llevar a nuestro hijo a una escuelita de fútbol, y por lo menos aquí ya se puede juntar con sus amigos de la colonia a jugar en la canchita de usos múltiples y despejarse un poco de la escuela practicando su deporte favorito", comentó el padre de familia.

Durante la inauguración, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, platicó con los vecinos y les mencionó que estos espacios son compromisos que se hicieron para que el dinero de sus impuestos regrese a las colonias en forma de lugares dignos.

"Este dinero es de ustedes, es de sus impuestos y lo que estamos haciendo es regresarlo en obras de primera. Estos espacios dignos son compromisos que hicimos y hoy estamos cumpliendo para que sus hijos tengan un lugar sano donde crecer ", señaló Frangie, quien posteriormente concluyó que el objetivo es que los niños puedan crecer en un ambiente sano.

Por otro lado, Álvaro Orozco, Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, recordó que la construcción fue un reto por las condiciones del terreno, el cual se reacondicionó desde cero, para poder crear este parque de 6 mil 486 metros cuadrados el cual incluye juegos, pista de trote e incluso una zona para mascotas, instalaciones que los niños ya se encontraban ansiosos por estrenar.

"Los niños habían estado muy incidentes porque se asomaban al parque y veían que ya casi estaba terminado; para nosotros es un placer entregarlo hoy para que por fin puedan jugar", explicó el director

Finalmente, Alejandra Galindo, directora de Comude Zapopan, informó que el parque contará con vigilancia las 24 horas y que pronto habrá actividades recreativas y deportivas para aprovechar las canchas recién estrenadas.

“Ya nos estamos organizando para traerles entrenadores y diferentes actividades para que aprovechen las canchas y, por qué no, que de aquí de la Vicente Guerrero salgan los próximos talentos deportivos de Zapopan", concluyó la directora.

YC