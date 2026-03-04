Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 4 de marzo determina que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 5 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

