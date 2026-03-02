La Dirección de Cultura de Zapopan invita a participar en las actividades culturales gratuitas que habrá en el municipio del 2 al 8 de marzo de este 2026 como parte del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el próximo domingo. Se trata de actividades como: danza, talleres, recitales, conciertos, arte y la proyección de una película, en el marco del 8M, un día para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.Las actividades a realizarse esta semana en el municipio de Zapopan son: Lunes 2 de marzoMiércoles 4 de marzoDivina construcción de amor propioConcierto- Música sinfónica a través de los siglosJueves 5 de marzoLa tabla de los sueños, círculo de mujeresRecital de canto Ecos del Alma Concierto al aire libre-Banda Sinfónica de ZapopanTeatro-El Misterioso Caso de Ana, la Niña CaracolViernes 6 de marzo"VAHINE" Mujeres en la danzaSábado 7 de marzoConcierto-CULTURA FESTDomingo 8 de marzoConcierto al aire libre-Banda Sinfónica de ZapopanProyección de películaDe acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo, las mujeres cuentan con apenas el 64% de las protecciones legales que tienen los hombres, una brecha que sigue marcando su acceso a oportunidades y derechos fundamentales.Al ritmo actual de avances, tomaría cerca de 286 años alcanzar una verdadera igualdad jurídica. Mientras tanto, en numerosos países aún existen marcos legales que permiten el matrimonio infantil y precoz, una práctica que cada año limita el futuro de alrededor de 12 millones de niñas y reduce drásticamente sus posibilidades de desarrollo, de ahí la importancia de visibilizar la lucha de las mujeres en el marco del 8M. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA