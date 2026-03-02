Lunes, 02 de Marzo 2026

Actividades que habrá GRATIS en Zapopan en el marco del 8M

Se trata de actividades gratuitas como: danza, talleres, recitales, conciertos, arte y la proyección de una película, en el marco del Día Internacional de la Mujer

Por: Nancy Andrade Jáuregui

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo, las mujeres cuentan con apenas el 64% de las protecciones legales que tienen los hombres. EL INFORMADOR/ A. Navarro

La Dirección de Cultura de Zapopan invita a participar en las actividades culturales gratuitas que habrá en el municipio del 2 al 8 de marzo de este 2026 como parte del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el próximo domingo. 

Se trata de actividades como: danza, talleres, recitales, conciertos, arte y la proyección de una película, en el marco del 8M, un día para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Actividades gratuitas en Zapopan en el marco del 8M

Las actividades a realizarse esta semana en el municipio de Zapopan son: 

Lunes 2 de marzo

  • Entre pasos y resistencia:
    Danza jazz, Chiquitines circus, Danza polinesia y baile de salón
  • Ubicación: Centro Cultural Jardines de Nuevo México | 17:00 horas

Miércoles 4 de marzo

Divina construcción de amor propio

  • Vol. 2: Taller de Burlesque
  • Ubicación: Centro Municipal de la Cultura-Salón 7 | 18:00 horas

Concierto- Música sinfónica a través de los siglos

  • Orquesta Sinfónica Infantil DO RE MI
  • Ubicación: Auditorio-Centro Cultural Constitución | 20:00 horas

Jueves 5 de marzo

La tabla de los sueños, círculo de mujeres

  • Taller de collage fotográfico y ritual de farmacia natural 
  • Ubicación: Centro Cultural San Isidro | 16:00 horas

Recital de canto Ecos del Alma 

  • Ubicación: Centro Cultural Las Águilas | 17:00 pm

Concierto al aire libre-Banda Sinfónica de Zapopan

  • Ubicación: Parque Estación Zapopan Centro-Línea 3 del Tren Ligero | 17:00 horas

Teatro-El Misterioso Caso de Ana, la Niña Caracol

  • Por la Compañía de Teatro de Zapopan 
  • Ubicación: Auditorio -Centro Cultural Constitución | 20:00 horas

Viernes 6 de marzo

  • Cartografías del ser
  • Inauguración de exposición
  • Ubicación: Centro Cultural Constitución | 18:00 horas

"VAHINE" Mujeres en la danza

  • Por Tamure
  • Ubicación: Ágora-Centro Municipal de la Cultura | 19:00 horas

Sábado 7 de marzo

Concierto-CULTURA FEST

  • Brigadas Culturales, expo-venta de arte, danza y música en vivo
  • Ubicación: Arco de ingreso a Zapopan | 17:00 horas

Domingo 8 de marzo

Concierto al aire libre-Banda Sinfónica de Zapopan

  • Ubicación: Jardín del Arte de Glorieta Chapalita | 17:00 horas

Proyección de película

  • Cine al aire libre con Cinema Live Película sorpresa para toda la familia
  • Ubicación: Parque de las Niñas y los Niños | A partir de las 18:30 horas

Al ritmo actual de avances, tomaría cerca de 286 años alcanzar una verdadera igualdad jurídica. Mientras tanto, en numerosos países aún existen marcos legales que permiten el matrimonio infantil y precoz, una práctica que cada año limita el futuro de alrededor de 12 millones de niñas y reduce drásticamente sus posibilidades de desarrollo, de ahí la importancia de visibilizar la lucha de las mujeres en el marco del 8M. 

