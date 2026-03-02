La Dirección de Cultura de Zapopan invita a participar en las actividades culturales gratuitas que habrá en el municipio del 2 al 8 de marzo de este 2026 como parte del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el próximo domingo.

Se trata de actividades como: danza, talleres, recitales, conciertos, arte y la proyección de una película, en el marco del 8M, un día para visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Actividades gratuitas en Zapopan en el marco del 8M

Las actividades a realizarse esta semana en el municipio de Zapopan son:

Lunes 2 de marzo

Entre pasos y resistencia:

Danza jazz, Chiquitines circus, Danza polinesia y baile de salón

Danza jazz, Chiquitines circus, Danza polinesia y baile de salón Ubicación: Centro Cultural Jardines de Nuevo México | 17:00 horas

Miércoles 4 de marzo

Divina construcción de amor propio

Vol. 2: Taller de Burlesque

Ubicación: Centro Municipal de la Cultura-Salón 7 | 18:00 horas

Concierto- Música sinfónica a través de los siglos

Orquesta Sinfónica Infantil DO RE MI

Ubicación: Auditorio-Centro Cultural Constitución | 20:00 horas

Jueves 5 de marzo

La tabla de los sueños, círculo de mujeres

Taller de collage fotográfico y ritual de farmacia natural

Ubicación: Centro Cultural San Isidro | 16:00 horas

Recital de canto Ecos del Alma

Ubicación: Centro Cultural Las Águilas | 17:00 pm

Concierto al aire libre-Banda Sinfónica de Zapopan

Ubicación: Parque Estación Zapopan Centro-Línea 3 del Tren Ligero | 17:00 horas

Teatro-El Misterioso Caso de Ana, la Niña Caracol

Por la Compañía de Teatro de Zapopan

Ubicación: Auditorio -Centro Cultural Constitución | 20:00 horas

Viernes 6 de marzo

Cartografías del ser

Inauguración de exposición

Ubicación: Centro Cultural Constitución | 18:00 horas

"VAHINE" Mujeres en la danza

Por Tamure

Ubicación: Ágora-Centro Municipal de la Cultura | 19:00 horas

Sábado 7 de marzo

Concierto-CULTURA FEST

Brigadas Culturales, expo-venta de arte, danza y música en vivo

Ubicación: Arco de ingreso a Zapopan | 17:00 horas

Domingo 8 de marzo

Concierto al aire libre-Banda Sinfónica de Zapopan

Ubicación: Jardín del Arte de Glorieta Chapalita | 17:00 horas

Proyección de película

Cine al aire libre con Cinema Live Película sorpresa para toda la familia

Ubicación: Parque de las Niñas y los Niños | A partir de las 18:30 horas

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo, las mujeres cuentan con apenas el 64% de las protecciones legales que tienen los hombres, una brecha que sigue marcando su acceso a oportunidades y derechos fundamentales.

Al ritmo actual de avances, tomaría cerca de 286 años alcanzar una verdadera igualdad jurídica. Mientras tanto, en numerosos países aún existen marcos legales que permiten el matrimonio infantil y precoz, una práctica que cada año limita el futuro de alrededor de 12 millones de niñas y reduce drásticamente sus posibilidades de desarrollo, de ahí la importancia de visibilizar la lucha de las mujeres en el marco del 8M.

