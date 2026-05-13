Zapopan impulsa cultura y convivencia comunitaria con la Fiesta de la Música 2026

El Gobierno de Zapopan presentó este martes la Fiesta de la Música 2026, evento el cual será gratuito y se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo, de las 17:00 a las 00:00 horas, en Plaza de las Américas y en el andador 20 de noviembre.

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De acuerdo con la Ley de Ingresos de Zapopan 2026, la Dirección de Cultura del municipio tiene la autorización de absorber el 100% del costo para eventos públicos comunitarios y talleres artísticos para garantizar que el presupuesto se traduzca en acceso gratuito a la oferta cultural.

Fiesta de la Música 2026 reunirá artistas y escenarios gratuitos en Zapopan

Durante la rueda de prensa del evento, las autoridades municipales informaron que se contará con la participación de grupos y artistas seleccionados entre 135 propuestas recibidas por el comité organizador.

Entre los artistas que integran el cartel destacan Cirko Kandela, Tropikal Yeah, Gamboa, Mexican Balkar Orkestar, Navit, Pryamo y Gargamel.

Christopher de Alba, director de Cultura Zapopan, señaló que el objetivo del evento es acercar la música a los espacios públicos y fortalecer la convivencia social.

“Muy contentos de poder llevar la música a los rincones de Zapopan como el andador 20 de Noviembre y Plaza de las Américas, poder generar puntos de convivencia y paz”, expresó.

Indicó que la edición pasada reunió a más de 8 mil personas y destacó que este será el quinto año consecutivo del festival , el cual, dijo, ya forma parte de la identidad cultural del municipio.

El evento contará con dos escenarios en Plaza de las Américas, el escenario Máxima FM y el escenario Cultura UdeG, además del escenario Cultura Fest en el Arco de Ingreso en el andador 20 de Noviembre.

Asimismo, el festival contará con intérpretes de lengua de señas y accesos para personas usuarias de silla de ruedas, como parte de las acciones de accesibilidad universal.

Zapopan busca fortalecer la paz, la identidad comunitaria y el acceso gratuito a la cultura

Por su parte, Amandine Weber, representante de la Alianza Francesa de Guadalajara, recordó que el evento tiene origen en la “Fête de la Musique”, celebración nacida en Francia en 1982 para democratizar el acceso a la música y fomentar la convivencia entre distintos géneros musicales.

“Zapopan desde hace cinco años se está uniendo a este movimiento mundial de la democratización de la música”, comentó.

Añadió que el evento también funciona como una plataforma para la detección y promoción de nuevos talentos musicales.

Zapopan se ha posicionado a nivel nacional como un promotor de la cultura a través de sus eventos públicos, impulsando el rescate de espacios públicos e inversión en infraestructura cultural, lo que le ha otorgado reconocimientos, incluyendo menciones de la UNESCO en políticas de desarrollo comunitario.

En tanto, Daniela Yoffe, coordinadora de Cultura UdeG, destacó que este tipo de actividades fortalecen la convivencia comunitaria mediante espacios culturales gratuitos y familiares.

Además, señaló que dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) participarán en una locución del evento en conjunto con Máxima FM.

Asimismo, Juan Tavares, director de la estación Máxima FM, afirmó que la música ayuda a fortalecer la salud mental y la identidad comunitaria.

“La música es un medio para esto, para acercar a la gente a la cultura, para tener salud mental, el podernos sentirnos representados”, señaló.

Añadió que la labor de la estación será darle promoción y difusión del evento, además de actividades con los asistentes.

Finalmente, María Gómez Rueda, coordinadora de Construcción de Comunidad en Zapopan, informó que el evento también incluirá batallas de rap, participación de jóvenes artistas del Instituto de las Juventudes y un bazar con 20 emprendimientos juveniles.

“Es importante tener este espacio donde los jóvenes puedan expresar y demostrar su talento, precisamente desde el Gobierno de Zapopan aspiremos a buscar espacios donde podamos encontrar la causa común de que la paz y la cultura llegue a nuestra comunidades”, concluyó.

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