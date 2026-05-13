Limpieza y desazolve de canales, vasos reguladores y retiro de árboles que representan riesgo de caída son algunas de las acciones que emprendió el Gobierno de Guadalajara para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias en la ciudad, informó la alcaldesa, Verónica Delgadillo. A la fecha se han realizado cuatro mil 200 acciones preventivas ante el temporal, detalló.

Los trabajos comenzaron semanas atrás y la fase de limpieza de los cuatro vasos reguladores del municipio está en su fase final. Los 21 canales, nueve atendidos por la dirección de Obras Públicas y el resto por Servicios Públicos municipales, también están en la etapa final de saneamiento, que será concluida en las próximas dos semanas, indicó la presidenta municipal.

Por su parte, en los 14 pasos a desnivel de la ciudad ya concluyeron los trabajos de desazolve y limpieza, mientras que se han retirado 340 árboles. Ante los cuestionamientos del ejemplar que cayó sobre un vehículo ayer en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Delgadillo García sostuvo que año con año realizan un diagnóstico de aquellos en riesgo de caer previo al temporal de lluvias, pero en este punto no contaban con registros de árboles en mal estado.

Ayuntamiento tapatío mantendrá comunicación con líderes vecinales de 32 colonias

"Lo hacemos por un tema de procesos dentro del marco de las lluvias. Seguirá el proceso de atención adecuado, aquí está el coordinador de Servicios Públicos municipales, que ya tiene la tarea, junto con Medio Ambiente", comentó.

Como parte de estas labores, el Ayuntamiento mantiene comunicación con líderes vecinales de 32 colonias de la ciudad sobre la estrategia de prevención para reducir riesgos durante el temporal. Ésta contempla el sistema de alerta temprana –que permite anticipar escenarios durante las lluvias- , el monitoreo constante a través de las 180 cámaras del sistema de videovigilancia C5 municipal y el contacto mediante los chats vecinales.

Los policías tapatíos que realizan patrullajes también divulgarán mensajes preventivos. Las recomendaciones a la población son limpiar coladeras, desagües y bajantes de agua; impermeabilizar azoteas, desconectar aparatos electrónicos, evitar zonas cercanas a canales y colectores y, durante un episodio de lluvia fuerte, no circular por calles y pasos a desnivel inundados.

Si se presenta granizo, lo mejor es estacionarse a la orilla de la calle o avenida, mantener distancia de árboles y esperar a que cese la caída de hielo.

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AO

