El cadáver de un hombre de alrededor de 40 años, sin una de sus extremidades inferiores y que tenía al menos 15 días de haber fallecido, fue encontrado la tarde de este domingo en el fraccionamiento Valle Imperial, en Zapopan.

La Comisaría municipal informó que tras recibir un reporte al número de emergencia del 911, policías acudieron al lugar de los hechos, en el cruce de las calles San Uriel y San Jorge, en el coto Colinas de San Miguel, y encontraron el cuerpo de una persona “en avanzado estado de descomposición” debajo de un cancel que divide un predio del coto mencionado.

Al lugar también acudió personal de Servicios Médicos municipales, quienes confirmaron que tenían dos semanas de haber muerto. Refirieron que por el estado en el que se encontró el cuerpo no fue posible determinar las causas del deceso en el sitio, además de que no se apreciaban heridas visibles, salvo la ausencia del pie derecho.

Un agente del Ministerio Público se hizo cargo de las investigaciones a fin de esclarecer los hechos.

Ayer, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizaron otro cuerpo en la vía pública. Se trató del cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años, el cual se encontraba dentro de una finca abandonada en la zona conocida como El Calabozo, en el Cerro de San Miguel de la Punta, en Tonalá.

El hallazgo ocurrió en un sitio de difícil acceso debido a lo escabroso del terreno y la dificultad para acceder con vehículo.

SV