La temporada vacacional decembrina se perfila como uno de los principales motores económicos de Jalisco, con una derrama superior a cuatro mil 386 millones de pesos y la llegada de más de un millón 560 mil turistas, de acuerdo con las proyecciones oficiales para el periodo comprendido del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

Las estimaciones, elaboradas a partir de datos de DATATUR y presentadas por la Secretaría de Turismo, anticipan un crecimiento sostenido en los principales indicadores del sector. A nivel estatal, la afluencia turística aumentaría 2.4% en comparación con la temporada decembrina de 2024, mientras que la derrama económica crecería tres por ciento. La ocupación hotelera promedio se ubicaría en 60%, tres puntos porcentuales por encima del año previo.

Este desempeño refleja el peso del turismo como actividad estratégica para la economía jalisciense, particularmente en fechas clave como las fiestas de fin de año, cuando el consumo, los servicios y el empleo temporal registran un repunte significativo en distintos municipios.

En el caso de Guadalajara, se proyecta la llegada de 610 mil 874 turistas, con una derrama económica estimada en mil 240 millones de pesos y una ocupación hotelera de 60 por ciento.

Para Puerto Vallarta, principal destino de playa de la Entidad, las expectativas son aún más altas. Se prevé la llegada de 306 mil 359 visitantes, con una derrama superior a dos mil 175 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de tres puntos porcentuales respecto al año anterior. La ocupación hotelera alcanzaría 85%, uno de los niveles más elevados del Estado en esta temporada.

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, subrayó que estos indicadores confirman la fortaleza del sector turístico en la entidad, impulsado por la diversidad de la oferta, la conectividad aérea y terrestre, así como el trabajo coordinado con los municipios. “Las estimaciones para esta temporada decembrina confirman que Jalisco es un destino sólido y competitivo”, afirmó.

A este panorama se suma el desempeño de los Pueblos Mágicos, que en conjunto registrarían 169 mil 197 visitantes, un incremento de 4% anual. La derrama económica prevista asciende a 255.8 millones de pesos, con un crecimiento de 5% y una ocupación hotelera promedio de 41.8%, es decir, 3.6 puntos porcentuales más que en 2024.

Destinos como Tapalpa, Mazamitla, Tequila, Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste continúan afianzándose como polos de atracción para el turismo regional, contribuyendo a que la temporada decembrina no sólo represente un periodo de descanso, sino también un impulso relevante para la economía estatal.

CT