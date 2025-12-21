Tlaquepaque moderniza calle Hidalgo con inversión turística de 10 millones de pesos

El gobierno de Tlaquepaque realiza obras de rehabilitación y mejoramiento en la calle Hidalgo, ubicada en la zona Centro, para lo cual se destinará una inversión de 10.3 millones de pesos, provenientes del fideicomiso de turismo.

Esta obra pública busca optimizar los principales accesos de movilidad a San Pedro Tlaquepaque , y brindar mejores condiciones de accesibilidad a las y los habitantes del municipio.

El secretario de Fomento Económico y Cultural, Juan David García Camarena , señaló que gestionar y obtener este recurso permitirá llevar a cabo acciones en pro de la movilidad peatonal y el ordenamiento urbano.

" Se aprobó un proyecto de más de 10 millones de pesos con el que estaremos remodelando y dándole una nueva imagen a la calle Hidalgo, uno de los principales accesos a la zona Centro, que comprende 900 metros lineales entre las calles Carrillo Puerto y la avenida Francisco Silva Romero–Revolución ", expresó García Camarena.

Asimismo, el funcionario detalló que la intervención contempla la rehabilitación y mejora estética de fachadas; la reparación y ampliación de banquetas; la implementación de jardines de lluvia para la filtración de agua pluvial; la colocación de bolardos para mayor seguridad peatonal, así como el pintado de señalética horizontal en áreas de cruce y guarniciones.

" Con estas acciones buscamos ofrecer un acceso mucho más atractivo para el visitante. Cabe recordar que la calle Hidalgo es la continuación del Andador Independencia; únicamente cambia de nombre al llegar a la Presidencia Municipal. Se trata, por tanto, de la vía principal más representativa de Tlaquepaque, a la cual estamos dando uniformidad e integración desde la avenida Revolución hasta la avenida Niños Héroes ", resaltó.

Más detalles de la obra en Tlaquepaque

García Camarena agregó que se prevé que los trabajos concluyan a finales de diciembre o a principios de enero de 2026.

"Es importante destacar que la actividad comercial y de servicios está creciendo hacia este sector de Tlaquepaque, con la apertura de hoteles y restaurantes. Por ello, se consideró fundamental realizar estas obras que permitirán una mejor accesibilidad y una imagen urbana más atractiva para el turismo", concluyó.

Finalmente, se informó que, mientras se desarrollan las obras, se llevarán a cabo cierres parciales a la circulación en la calle Hidalgo, en el tramo comprendido entre la calle Carrillo Puerto y la avenida Francisco Silva Romero .

