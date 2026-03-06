Rinden homenaje a la poeta mexicana Elsa Cross

En la víspera de su cumpleaños número 80, la poeta Elsa Cross (Ciudad de México, 1946) fue homenajeada en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Se trató de un diálogo entre la poeta y la escritora María Baranda.

Baranda destacó que en la poesía de Cross hay "una cadencia muy única" que va más allá del lenguaje, "piensa y cuestiona su propio conocimiento para darle el sentido que le falta a la vida y también a la muerte", añadió.

En la charla, Baranda destacó que el nuevo libro de Cross, “Tu otro nombre” (Era, 2025) —un poemario de amor que surgió luego de que la escritora encontrara 40 poesías que había dado por perdidas—, hay dualidades entre lo que se tiene y lo que se ha olvidado, así como con lo apreciado y lo perdido.

“Hay libros que nos salvan, que nos devuelven la gracia y el descubrimiento. Este es uno de ellos. Gracias Elsa por haber escrito este libro”.

"Yo no sé qué rayos detonó esto", confesó Cross sobre el origen de este libro. Pese a que los poemas estuvieron perdidos por décadas, la poeta reconoció que aún había conexión con esos escritos, por lo que surgieron más.

La ganadora del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026 —que recibirá la próxima semana en la Feria Internacional de Lectura de Yucatán— explicó que le llevó cuatro años terminar el libro y que el proceso se dio de forma inesperada.

Dividido en 22 núcleos, los poemas tratan de "borrar la distinción entre sagrado y profano" y "dar un descenso hacia una realidad concreta, más material y sexual. Es como ir bajando a la realidad más inmediata donde se vive esa paliza", detalló la también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Si bien es un libro de amor, Cross aclara que no es un libro autobiográfico, pues indica que hay una diferencia entre la publicación y la experiencia personal: "Creo que el libro tiene su espacio propio, sus reglas y su ritmo".

Al final del diálogo entre Cross y Baranda, los poetas Meliza Arzate Amaro, Hernán Bravo Varela, Víctor Cabrera, Rocío Cerón, Roxana Cortés, Roxana Elvridge-Thomas, Gizeh Jiménez Garza y Natalia Toledo leyeron algunos poemas propios y otros de Cross en honor a la festejada.

A continuación, te presentamos un extracto de “Tu otro nombre”:

Imantación–

día tras día

impregnándolo todo

¿Me das tú este amor

o brota en mí?

Sólo lo siento surgir

hasta anegarme

AO

