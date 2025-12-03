Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 3 de diciembre determina que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos