Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 3 de diciembre determina que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 4 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

